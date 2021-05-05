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AK Parti'den CHP'ye video animasyonlu gönderme: Yalan Üretim Merkezi

05.05.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'nin dün duyurusunu yaptığı ve merak uyandıran paylaşımın sırrı bugün çözüldü. Resmi twitter hesabından ’Yalan Üretim Merkezi’ başlıklı bir video animasyon paylaşılırken, söz konusu videoda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’a bir yalan makinasının tanıtımı yapılıyor ve tekrar edilen söylemlerle CHP’ye göndermede bulunuluyor.

AK Parti’nin resmi Twitter hesabından dün akşam paylaşılan bir mesaj merak konusu olmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nin fotoğrafının paylaşıldığı gönderide, yalan söylediğinde burnu uzayan çizgi film karakteri Pinokyo’nun emojisine yer verilmişti.

GÖZLER BUGÜNE ÇEVRİLMİŞTİ

Gözler bugün AK Parti tarafından yapılacak paylaşıma çevrilirken, sosyal medya kullanıcıları gönderinin altına çok sayıda tahmin yorumları yapmıştı.

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'YALAN ÜRETİM MERKEZİ'

Saatler 14.00’ı gösterdiğinde ’Yalan Üretim Merkezi’ başlıklı yeni bir animasyon videosu paylaşıldı. Videonun sonuna ise "Devam edecek" notu düşüldü.

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Videoda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’a bir yalan makinasının tanıtımı yapılıyor ve tekrar edilen söylemlerle CHP’ye göndermede bulunuluyor.

(İHA)

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sosyal medya Faik Öztrak Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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