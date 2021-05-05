Muhalefetin '128 milyar dolar' paylaşımları sosyal medyanın gündemine oturdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı '128 milyar dolar' paylaşımları sosyal medyanın gündemine oturdu. Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin 128 milyar doları ve bir de damadı kayboldu Meral Hanım. Soruyoruz, farklı farklı yanıtlar alıyoruz; siz nerede olduklarını biliyor musunuz?" diyerek Akşener'i etiketleri.

Bu ülkenin 128 milyar doları ve bir de damadı kayboldu Meral Hanım. Soruyoruz, farklı farklı yanıtlar alıyoruz; siz nerede olduklarını biliyor musunuz? @meral_aksener#128MilyarDolarNerede? — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 5, 2021

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de soruya, "Biz de milletimizin hazinesine uzanan elleri takipteyiz Kemal Bey. İktidar istediği kadar kaçsın, istediği kadar saklansın yılmadan kovalamaya devam. Sayın Karamollaoğlu, sizde yeni bir bilgi var mı?" diyerek benzer soruyu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na iletti.

Biz de milletimizin hazinesine uzanan elleri takipteyiz Kemal Bey. İktidar istediği kadar kaçsın, istediği kadar saklansın yılmadan kovalamaya devam.



Sayın @T_Karamollaoglu sizde yeni bir bilgi var mı? https://t.co/Z5HW9sd6p0 — Meral Akşener (@meral_aksener) May 5, 2021

Karamollaoğlu paylaşıma henüz yanıt vermezken, iki liderin paylaşımları Twitter kullanıcıları tarafından binlerce yorum ve beğeni aldı.

