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Muhalefetin '128 milyar dolar' paylaşımları sosyal medyanın gündemine oturdu

05.05.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya, muhalefetin '128 dolar' dolar paylaşımlarını konuşuyor. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti lideri Akşener'i etiketleyerek sorduğu '128 dolar nerede?' sorusuna Akşener, "Yılmadan kovalayacağız" diyerek soruyu Karamollaoğlu'na iletti. Paylaşımlar Twitter kullanıcıları tarafından binlerce yorum ve beğeni aldı.

Muhalefetin '128 milyar dolar' paylaşımları sosyal medyanın gündemine oturdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı '128 milyar dolar' paylaşımları sosyal medyanın gündemine oturdu. Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin 128 milyar doları ve bir de damadı kayboldu Meral Hanım. Soruyoruz, farklı farklı yanıtlar alıyoruz; siz nerede olduklarını biliyor musunuz?" diyerek Akşener'i etiketleri.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de soruya, "Biz de milletimizin hazinesine uzanan elleri takipteyiz Kemal Bey. İktidar istediği kadar kaçsın, istediği kadar saklansın yılmadan kovalamaya devam. Sayın Karamollaoğlu, sizde yeni bir bilgi var mı?" diyerek benzer soruyu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na iletti.

Karamollaoğlu paylaşıma henüz yanıt vermezken, iki liderin paylaşımları Twitter kullanıcıları tarafından binlerce yorum ve beğeni aldı.

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sosyal medya Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener Temel Karamollaoğlu CHP İYİ Parti 128 milyar dolar tartışması

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