AK Parti'den dikkat çeken 'ikinci tur' çıkışı! "Görev biliriz" diye açıkladı: Herkesle görüşmeye açığız

14 Mayıs akşamı seçimlerin ilk turda sonuçlanmaması durumunda ikinci tura gelene dek geçecek 2 hafta boyunca siyaset gündeminin nasıl hareketleneceği merak konusu. AK Partili isim ikinci tur olasılığının gerçekleşmesi durumunda AK Parti'nin nasıl bir tutum takınacağına ilişkin ipucu verdi.

"DEVAM EDERSEK ÇOK BÜYÜK MESAİ HARCARIZ"

HaberTürk canlı yayınında konuşan Bülent Turan, "Ümit ediyoruz yeni dönemde milletimiz ‘evet’ derse ve bize devam imkanı verirse çok daha büyük bir motivasyonla her sosyal kesimin sorunlarını çözmek için büyük bir mesai harcayacağız" diye konuştu.

"İKİNCİ TURA KALIRSA GÖREV BİLİRİZ"

Turan seçimin ikinci tura kalma olasılığına değerlendirirken ise şunları söyledi:

"Türkiye’nin büyümesi ve hedefleri için biz herkesle görüşmeye, herkesle iddialarımızı paylaşmaya açığız tabii ki. Biz herkesle görüşürüz. Biz ülkenin birliğine beraberliğine taraf olan, terörle bağının olmadığını bildiğimiz herkesle görüşmeyi bir görev biliriz."