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'Seçim netleşmiştir' dedi, 12 gün kala son seçim anketini açıkladı! Herkes 2. tur derken... Fark açılıyor

02.05.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere 12 gün kala kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. 14 Mayıs için son seçim anketini tamamladıklarını belirten Bayraktar "Bana göre seçim netleşmiştir. İlk turda kazanma ihtimali var ve yüksek diyerek" diyerek oy oranlarıyla ilgili detayları paylaştı. Seçimin ikinci tura kalması halinde farkın daha da açıldığını söyleyen Bayrakcı, "Bazılarının söylediği gibi 2-3 puan olmuyor. 7-8 puan olacak" dedi.

'Seçim netleşmiştir' dedi, 12 gün kala son seçim anketini açıkladı! Herkes 2. tur derken... Fark açılıyor

Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Seçimlere 12 gün kala meydanlarda tempo artarken, anket şirketleri de seçimler için yaptıkları son çalışmAlarını kamuoyuyla paylaşmaya başladı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanlığı için yarışacağı seçimlerde partilerin oy oranları merak edilirken, seçimlerin 2. tura kalıp kalmayacağı da günlerdir tartışılıyor. Pek çok anket şirketi 14 Mayıs'ta hiçbir adayın yüzde 50-12'i bulamayacağını ve seçimlerin 2. tura kalacağını savunurken, kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakcı'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

12 GÜN KALA SON SEÇİM ANKETİ

CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlanan Bayrakcı, son anket çalışmalarını çarşamba günü yayımlayacaklarını belirtirken, sonuçlarla ilgili kritik detayı paylaştı.

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"İLK TURDA YÜZDE 51 YA DA 52 İLE KAZANIYOR"

"Bana göre seçim netleşmiştir" diyen Bayrakcı, bir adayın ilk turda seçimi yüzde 51 ya da 52 ile kazanacağını söyledi.

Bayrakcı, "Sonar'ın son araştırmasını ben çarşamba günü açıklayacağım. Ama bana göre seçim netleşmiştir. Adaylardan bir tanesinin ilk turda yüzde 51 ya da 52 ile kazanma ihtimali var ve yüksek." diye konuştu.

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"İKİNCİ TURA KALIRSA FARK..."

Seçimin ikinci tura kalması durumundaysa farkın daha da açıldığını söyleyen Bayrakcı, "Ancak ola ki seçim ikinci tura kalırsa fark bazılarının söylediği gibi 2-3 puan olmuyor. 7-8 puan olacak" dedi.

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