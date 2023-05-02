Beş ilin adını verdi, memleketi Konya ile karşılaştırdı: Davutoğlu'ndan canlı yayında dikkat çeken sözler! Sosyal medyada gündem oldu

Türkiye'nin 26. başbakanı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu saydığı 4 ilde nasıl karşılanacağını anlatırken memleketi Konya'yı örnek vererek dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"BAKÜ'DE KONYA GİBİ"

Dün akşam Cem TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtlandırırken "Bugün Bakü sokağına ineyim, Konya gibi karşılanırım" dedi.

Konuşmasına "Nahçıvan’a gideyim Taşkent gibi karşılanırım" diyerek devam eden Davutoğlu, devamında "Erbil’e gideyim orada da Konya gibi karşılanırım" ifadelerini kullandı.

"SAHİLE İNERSEM..."

Davutoğlu'nun dikkat çeken bu açıklaması "Bakü’de sahile ineyim, Konya gibi..." sözleriyle sürdü.

SOSYAL MEDYAYA DA DAMGASINI VURDU

Kılıçdaroğlu'nun Azerbaycan ve Türkiye'den 5 ili örnek vererek memleketinde karşılanma şekline ilişkin yaptığı karşılaştırma sosyal medya kullanıcıları arasında da ilgi odağı haline geldi.

