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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 21:08 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Siyasetin asli görevi şehre hizmet etmektir." dedi.

Ünal, Elbistan Kaymakamlığı önünde düzenlenen bayramlaşma töreninde, şehrin sorunlarının çözülmesi noktasında birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin önemli olduğunu söyledi.

Şehre yapılacak yatırımlar kapsamında yakın zamanda Kültürhan'ın temelinin atılacağını dile getiren Ünal, şöyle devam etti:

"Elbistanımız çok güzel bir Gençlik Merkezi'ne kavuştu. Şimdi de şehir müzesine kavuşuyor. Eylül ayında açılışı yapılacak. Kültürhan'ın temelleri inşallah önümüzdeki günlerde atılacak. Kapalı spor salonumuz hamdolsun devam ediyor. Doğal gazımız geldi. Nihayetinde siyasetin hepimiz için asli görevi şehre hizmet etmektir ve Elbistan ile ilgili bir husus olduğunda da birlik beraberlik içinde olmaktır. Bu birlik beraberliği yakalamış bulunuyoruz. Bugün bu bayram gününde hepimizin bu birlik beraberlik içinde olması çok önem arz ediyor."

Ünal, bütün siyasi partilerle bir arada güzel bir bayramlaşma geçirdiklerini belirterek, "Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz bu millete. Allah birliğimize beraberliğimize zeval vermesin. Allah muhabbetinizi daim etsin. Allah devletimize, milletimize zeval getirmesin." dedi.

Programa, Göksun Kaymakamı Ejder Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti İl Başkanı Ömer Bilal Oruç Debgici, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Sungur, MHP İlçe Başkanı Ramazan Kılınç, CHP İlçe Başkanı Barış Arslan, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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