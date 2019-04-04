AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAVUZ: AK PARTİ LEHİNE DÜZELTİLEN OY SAYISI 11 BİN 109'DUR

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına yapılan itirazların sonuçları ile ilgili açıklamalar yaptı. Yavuz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, "Bizim sorguladığımız sistem değil ama bu verileri girenler ve bu süreçlerde rol alanların hata, suiistimal ve usulsüzlüklerini belirliyoruz ve bunları düzeltiyoruz. Göreceksiniz çok daha farklı sonuçlar ortaya çıkacak. Çünkü perşembenin gelişi çarşambadan belli olur derler" dedi. Yavuz açıklamasında, "Seçim sürecine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Biz öncelikle maddi hataların düzeltilmesi istikametinde çalışmalarımızı yönlendirmiştik. Ve sonrada ilçe seçim kurulları nezlinde itirazlarımızı yapmıştık. Biz bu süreçleri devam ettiriyoruz. Ama bu süreçler sonucunda ortaya çıkan rakamları ve gerçeği sizlere ifade etmek üzere huzurlarınızda bulunuyoruz. Bir rakam vermek istiyorum. Önemli bir rakam. 1 Nisan'dan itibaren 530 sandıktaki güncelleme sonucu AK Parti lehine düzeltilen oy sayısı 11 bin 109'dur. Geçersiz oyların sayımına ilişkin bir rakam vermek istiyorum. 5 bin 857 sandıkta geçersiz oylar sayıldı. Bunun Bin 641 adetinin AK Parti lehine olduğu anlaşıldı. Bir başka sayı vermek istiyorum. Bu da geçersiz oyların sayımına ilişkin değil de tüm oyların sayımına ilişkin bir rakam. 121 sandıkta 64 oy AK Parti'nin hanesine kaydedildi" dedi.

"ÇOK MİKTARDA DÜZELTİLECEK HATA GÖRDÜK"

CHP Grup Başkan Vekili'nin bir tweetine rastgeldiğini söyleyen Yavuz, "Diyor ki; tüm sandıklar sayılsa bile 13 bin oyla Ekrem İmamoğlu seçimi kazanıyor. Çok manidar buldum. 'Sandıkları hiç açmayalım. Hiç saymayalım hiç kurcalamayalım' yaklaşımında olan CHP'nin geldiği nokta. Çünkü her şeye güveniyoruz. 'Bu budur. Ne karıştırıyoruz?' yaklaşımından geldiğimiz nokta. Bu kadar geçersiz oyu biz de kabul ediyoruz ya da AK Parti'nin aleyhine yazılan oyu ama bu 13 binden aşağıya inmez yaklaşımı. Bu kadar oy düzeltildi. Daha düzelteceklerimiz var. Biraz Özgür Özel Bey endişeye kapılabilir. Biraz daha düzelteceklerimiz var, diyorum. Niye böyle söylüyorum. Bakınız elimde birkaç dosyayla geldim. Onlardan bir tanesinde sayım döküm sonuç çizelgesi var Yüksek Seçim Kurumu kayıtlarından aldığımız. İlçe seçim kurullarından giriliyor. Ve çok miktarda sisteme girilmediğini gördük. Sonra da girilenlerin farklı girildiğini gördük. Bunlar o kadar fazla ki daha bunlara ilişkin herhangi bir adım atmış değiliz. Maddi hata düzeltimine ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Çok miktarda düzeltilecek hata gördük. Maddi hata yoluyla sayımın dışında onlar da henüz duruyor" şeklinde konuştu.