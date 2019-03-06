Bu olayın başından sonuna kadar takipçisi olacaklarını dile getiren Zengin, "Bu konu konuşulurken birkaç çizgimizin olması gerekir. Son dönemde genel kurulda HDP ve CHP'liler ilginç bir dil kullanıyor. Her konuşmada, 'sözde il emniyet müdürü, sözde ilçe emniyet müdürü, kendini vali sanan kişi'... Bunu devletin valisi için söylüyorlar. Bu olayların, hangi resmin içinde olduğunu görerek değerlendirilmesi lazım." diye konuştu.

Ankara'daki yasa dışı gösteride polisin tacizde bulunduğu iddialarıyla ilgili gelişme bulunup bulunmadığı yönündeki bir soru üzerine Zengin, bunun kendisini çok üzen bir mesele olduğunu söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Ankara'daki yasa dışı gösteride gözaltına alınan bir kişiye polisin tacizde bulunduğu iddiasına ilişkin, "Keşke kadın polis çağırsaydı ve kadın polisler olaya müdahil olsalardı. O zaman böyle bir hadise olmazdı." dedi.

Hangi sebeple olursa olsun bir genç kızın başına böyle bir şeyin gelmesine asla tahammül edilemeyeceğini vurgulayan Zengin, "Kızımız o zaman, ben konuşma yaparken şikayetçi bile olmamış. Ben, 'Gitsin, suç duyurusunda bulunsun, biz takip edelim' dedim. O gün akşam saatlerinde Sezgin Tanrıkulu bir konuşma yaptı. 'Suç duyurunda bulunduk' dedi. Ben de tekrar söz alıp, "İyi yapmışsınız, biz bunun takipçisi olacağız' dedim fakat bu ifadelerime rağmen, bir kadının hakkını savunurken kasten ifademi çarpıtarak başka bir kadını linç etmeye çalışmak çok büyük haksızlık, hukuksuzluk." değerlendirmesinde bulundu.

Zengin, bir kişinin suçu işlerken yakalandığı esnada bile kendisine hiçbir aşağılayıcı fiil uygulanamayacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ne emniyette ne alınırken ne götürülürken. O eylemi işlerken dahi yakalanmış olsa insan onuruna yakışmayan bir eylemde bulunulamaz. Cezası, mahkemeye çıkar, karar verilir. Keşke kadın polis çağırsaydı ve kadın polisler olaya müdahil olsalardı. O zaman böyle bir hadise olmazdı. Polis memuru ile ilgili de idari soruşturma başlatıldı."

Programa Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve AK Parti İl Başkanı Metin Polat da katıldı.

