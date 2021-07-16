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  4. AK Parti Grup Başkanvekili Turan duyurdu! OHAL uygulamalarını uzatan teklifte revize

AK Parti Grup Başkanvekili Turan duyurdu! OHAL uygulamalarını uzatan teklifte revize

16.07.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, OHAL yetkisi düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulunarak "Gözaltı sürelerinin 3 yıl daha uzamasını revize ederek 1 yıla indiriyoruz" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan duyurdu! OHAL uygulamalarını uzatan teklifte revize

OHAL sonrası yetki uzatılması için kanun teklifinde revizyona gidildi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan "Gözaltı sürelerinin 3 yıl daha uzamasını revize ederek 1 yıla indiriyoruz" dedi.

Yine teklifle, terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerin geri alınması, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmaması 31 Temmuz 2021’den itibaren 3 yıl daha uzatılıyordu. Bu düzenlemede süre uzatımı 3 yıl değil 1 yılla sınırlandı.

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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