AK Parti Grup Başkanvekili Turan duyurdu! OHAL uygulamalarını uzatan teklifte revize

OHAL sonrası yetki uzatılması için kanun teklifinde revizyona gidildi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan "Gözaltı sürelerinin 3 yıl daha uzamasını revize ederek 1 yıla indiriyoruz" dedi.

Yine teklifle, terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerin geri alınması, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmaması 31 Temmuz 2021’den itibaren 3 yıl daha uzatılıyordu. Bu düzenlemede süre uzatımı 3 yıl değil 1 yılla sınırlandı.

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