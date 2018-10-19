AK Parti Grup Başkanvekili Turan soruları yanıtladı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Belediye başkanlarımızın 15 yıl yaptığı işler baş tacımızdır. Belediye başkanlarımız daha çok yıpranmadan, tabiri caizse genel merkezimizi rahatlatsınlar, aday olmayarak bu kapıyı açsınlar." dedi. Turan, Meclisteki makamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Belediye başkanlığı seçimleriyle ilgili, "Siyasetçi, 15 yıl bir koltukta oturamaz. Siyaset meslek değil." şeklindeki sözlerine ilişkin, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, "Turan, eğer böyle bir açıklama yaptıysa Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ne diyecek? Allah onun yardımcısı olsun." ifadelerini kullandığının aktarılması ve değerlendirmesinin sorulması üzerine Turan, sözlerinin AK Parti'nin siyasi duruşuna, felsefesine aykırı olmadığını dile getirdi. Halkın, değişim beklentisi olduğunu aktaran Bülent Turan, bir belediye başkanı 3 dönem seçimleri kazandıysa, bu kişiyi tebrik etmek gerektiğini ancak 15 yıldır aynı koltukta oturan kişinin zaten yapacağı işleri yaptığını söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Türkiye'nin oy istikrarındaki en başarılı partisinin CHP olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bizi takip etsin ki nasıl başarılı olunuyor, iktidar olunuyor, değişim dönüşüm oluyor öğrensin, görsünler. Cumhurbaşkanı'mız ile buradan polemik çıkarmaya çalışması klasik bir CHP yaklaşımı, sığ bir yaklaşım. Cumhurbaşkanı'mız farklı görevler yaptı; belediye başkanlığı, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı. Şimdi de başkanlık sistemi var, bu da farklı bir konu. Konunun muhatabı belediye başkanlarıdır. Belediye başkanlarımızın 15 yıl yaptığı işler baş tacımızdır. Belediye başkanlarımız daha çok yıpranmadan, tabiri caizse genel merkezimizi rahatlatsınlar, aday olmayarak bu kapıyı açsınlar. Ama eğer adaylıklarında partimiz açısından fayda varsa, zaten genel merkezimiz MKYK kararıyla 3 dönem istisnası getirebilir. 3 dönemi olan arkadaşlarımızın aday olmaması esas olsun ama belediye başkanlığına devamında fayda görülenler için 4,5,6 dönem olabilir." - "Gençleşme hareketini nasıl Mecliste yaptıysak..." Bülent Turan, AK Parti'nin halkın beklentilerini dikkate alan bir parti olduğuna, değişim ve dönüşümü ise kavgasız, gürültüsüz yaptığına işaret etti.

AK Parti'nin 17 yılı geride bıraktığını, gençlerin yetiştiğini, bunlara "bekle bakalım" denilemeyeceğini ifade eden Turan, "Gençleşme hareketini nasıl Mecliste yaptıysak benzerini belediye başkanlarında da yapmak zorundayız." dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Turan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İttifakı biz, küresel meydan okumalara karşı, Türkiye'de milli duruşu olan partilerin karşı duruşu olarak gördük.

Gezi, 17 Aralık, 15 Temmuz gibi küresel meydan okumaları yaşamasaydık, belki farklı siyasi yapılar olurdu. Bu ittifak, kıymetli bir ittifak. Cumhur İttifakı, 3 belediye, 5 meclis üyesi hesabı yapılan bir ittifak değil. Bu ittifakın ruhunda küçük hesaplar yok. Yerelde bir parti birinci iken, 3-5 sene sonra beşinci olmuş.

Ortadaki zor bir formül. Bir parti diğer partiyle rakam toplayarak ittifak yapamaz, milletin onayı lazım. Yoksa partiler oturup matematik hesabıyla sonuç alamaz.

Halkın kabulü önemli. Böyle il il, matematik hesabıyla ittifak olamayacağı kanaatindeyim." Turan, "AK Parti milletvekillerinden belediye başkanı adayı çıkıp çıkamayacağı" ile ilgili soru üzerine, "Yasa gereği milletvekilliğinden istifa şartı yok. Bu durum, milletvekillerimizin daha rahat aday olmaları ihtimalini ortaya koyuyor. Ancak sayısal sorunlardan dolayı bunun rahat olmayacağı kanaatindeyim. Genel Kurulda, komisyonlarda sayı sorunumuz var. İhtiyaç olursa belki az sayıda aday olabilecektir." diye konuştu.

"Yerel seçimlerde ittifakın nasıl olacağı" ile ilgili soru üzerine Turan, "İttifak çalışılacak konu. İyi niyeti, esası devam edecek ama altta formulüzasyonu çok zor olan bir iş. Her adımın artı ve eksileri var. Nasıl bir uzlaşı zemini olur? Biraz daha zaman lazım. İttifak olacaksa aynı masada yapılır. MHP'nin İstanbul'da aday çıkarmama kararı kendi kararı, benzer bir adımı bizimkiler atar mı? Bilmiyorum. Bu zamana bağlı." ifadesini kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Adaylar erken açıklanacak mı?" sorusuna, "Yok yetişmiyor." yanıtını verdi. "Eski bakanlardan aday gösterilip gösterilmeyeceği" ile ilgili soruyu da yanıtlayan Turan, "Eskisi yenisi, hepsi değerlendirir. Biz partide görevi biten hiçbir arkadaşımızı eskidi diye düşünmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. - MHP'nin yasa teklifi "MHP'nin, bazı suçlarla ilgili ceza sürelerinin indirimini öngören yasa teklifine" ilişkin soru üzerine Turan, medeni toplumlarda "af" diye bir ifadenin doğru olmadığını, suç işleyen kişinin cezasını alması gerektiğini söyledi.

Teklifin tartışmaya açık olduğunu belirten Turan, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Adalet Bakanlığımız çalışıyor. Bunlar değerlendirildiğinde nasıl bir sonuç çıkar, izleyeceğiz. İnfaz yasasında bazı değişikliklerle milletimizin belki 'af' diye düşündüğü adım atılmış olabilir. Cezaevlerin doluluğu bir af sebebi olmamakla beraber bir problemdir. 'Ders aldı, ıslah oldu...' Böyle bakıldığında bunlar tartışılabilir, Adalet Bakanlığı kamu vicdanını acıtmayan, rahatsız etmeyen bir çalışma yapmayı planlıyor. 'Af' olacaksa tüm partilerin istisnasız kabul edeceği ki -bu toplum vicdanı demektir- bir düzenleme olması lazım. Ama bunun kolay olmadığını düşünüyorum, Genel Kurul'da bunu görüyorum. Eğer olacaksa partilerin hepsinin kabul edeceği bir düzenleme, belki toplumun da 'evet' diyeceği bir adım olarak ortaya konabilir." - "Kaşıkçı olayı ihtiyaç varsa Mecliste araştırılabilir" "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili Mecliste araştırma komisyonu kurulmasını istediğinin" hatırlatılması üzerine Turan, iddiaların vahim olduğunu söyledi.