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AK Parti harekete geçti! İBB toplantısında sunuldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.09.2019 16:55 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis komisyon toplantısının ilk oturumunda AK Parti, Yenikapı'daki araçlar ve işten çıkarılan işçilerle ilgili araştırma komisyonu önerisi verdi.

AK Parti harekete geçti! İBB toplantısında sunuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis komisyon toplantısının ilk oturumu yapıldı. Saraçhane'deki binada yapılan meclis oturumuna İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlık yaptı.

Oturumda AK Parti grubu tarafından verilen Yenikapı'da sergilenen ve ihtiyaç fazlası olduğu belirtilen araçlar, işten çıkarılan işçilerin durumu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın gençler için verdiği vaatler arasında yer alan 10 GB ücretsiz internet hizmeti teklifleri tartışıldı. AK Parti'nin verdiği teklifler oy birliğiyle kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi. Komisyonlardan kabul görmesi halinde her 2 teklifle ilgili araştırma komisyonları kurulacak. Bu komisyonlar 3 ay boyunca çalışacak.

KOMİSYONLAR RAPOR HAZIRLAYACAK

Komisyonlar hem araç fazlası olup olmadığı hem de işçilerin atılmasıyla ilgili rapor hazırlayacak. 10 GB ücretsiz internet hizmeti teklifinin ise Perşembe günü yasalaşması bekleniyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ak parti istanbul büyükşehir belediyesi Yenikapı İBB

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