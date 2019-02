AK Parti İzmit Aday Tanıtım Toplantısı

Cumhur İttifakı'nın sadece 31 Mart için oluşturulmuş bir ittifak olmadığını, geçmişinin 15 Temmuz hain darbe girişimine dayandığını vurgulayan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Ondan sonraki süreçte 7 Ağustos'ta Yenikapı Ruhu ile devam eden bir süreç. Anasaya değişikliği sürecinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili hazırlık süreçlerinde Meclis çatısı içinde yapmış olduğumuz çalışmalarda yine Cumhur İttifakı'nın ruhuyla o birliktelikle hareket etmiştik. 16 Nisan'da sahalarda MHP'li kardeşlerimizle omuz omuza çalıştık. Sonraki süreçte 24 Haziran'da yine Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Başkanı olarak seçilmesi sürecinde de MHP ile omuz omuza bir yol yürümüştük. Bu yürüyüşümüz devam edecek. 31 Mart'tan sonra inşallah 4,5 sene boyunca her hangi bir seçim yok. Biz artık Türkiye'nin hem AK Parti olarak hem MHP olarak birlikte yürüdüğümüz bu yolda, Türkiye ile hayallerimizle ilgili 81 milyon vatandaşımızın kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli vatandaşlarımızla ilgili ihtiyaçları, beklentileri, bizlerden talepleriyle ilgili 16 yıldır hayata geçirdiğimiz devrim niteliğindeki düzenlemeleri daha üst seviyelere getirmeye odaklanacağız. Her zaman ferasetine inandığımız, Türkiye'nin önünü her zaman açan milletimizin bu fotoğrafı görüp inşallah 16 yıldır olduğu gibi yine yine büyük bir destek vereceğine canı gönülden inanıyorum."