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AK Parti Kızılcahamam’da 3 günlük kampa girecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2019 12:22 | Son Güncelleme

AK Parti 28.

AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 26-27-28 Nisan 2019 tarihlerinde Kızılcahamam Eliz Hotel’de yapılacak.
Toplantı MKYK üyeleri, kadın ve gençlik kolları MYK üyeleri, il başkanları, il kadın ve gençlik kolları başkanları, büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları, büyükşehir belediye meclis başkan vekilleri, il genel meclis başkanları ile kabine üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilecek. 7 Nisan Cumartesi günü Yerel Yönetimler Başkanlığı ile Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 28 Nisan Pazar günü ise Hazine ve Maliye Bakanlığı sunumları yapılacak.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 Nisan Cumartesi günü saat 10.15’te yapacağı açılış ve 28 Nisan Pazar günü saat 14.00’te yapacağı kapanış konuşmaları dışında kamp basına kapalı olarak gerçekleşecek.

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