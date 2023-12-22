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AK Parti Milletvekili İnan: İletişim Başkanlığı'ndan ve faaliyetlerinden ana muhalefet ile İsrail rahatsız

22.12.2023 19:04 | Son Güncelleme:
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AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, TBMM Genel Kurulu'nda 'Cumhurbaşkanlığı İle Bağlı Kuruluşlar Ve Gelir Bütçesi' görüşmeleri sırasında söz aldı. İnan, "Bugün İletişim Başkanlığı'ndan ve faaliyetlerinden kim rahatsız derseniz, vereceğimiz net iki cevap vardır. Birincisi ana muhalefet, ikincisi İsrail ve Siyonistler" dedi.

AK Parti Milletvekili İnan: İletişim Başkanlığı'ndan ve faaliyetlerinden ana muhalefet ile İsrail rahatsız

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. İnan, "Milletimizi yalanlarıyla, bot hesaplarıyla zehirlemeye çalışanlara, bu ülkede kaos ve kriz bekçiliği yapanlara, yalanla terör üreten ve terörle yalanda ittifak kuranlara İletişim Başkanlığımız geçit vermeyecektir." dedi.

CHP'ye yanıt veren İnan, "Eski Genel Başkanınız İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılarını hedef alarak yalanlar söyledi. İletişim Başkan Yardımcılarımız bu millete yalan söylemedi ama sizin 2 belediye başkanınız 14 Mayıs gecesi yalan söylediler. Bugün İletişim Başkanlığı'ndan ve faaliyetlerinden kim rahatsız derseniz, vereceğimiz net iki cevap vardır. Birincisi ana muhalefet, ikincisi İsrail ve Siyonistler." ifadelerini kullandı.

İnan "Gençler yalanı sevmez yalancıları hiç sevmez. En çok yalan söyleyen parti kimdir desek akla tek bir parti geliyor. Son 100 yılın tüm yalanlarını toplayın, son 10 yılda CHP tarafından söylenen yalanlar kadar etmez. Kampanya zamanında her güne bir yalan sığdırdınız.Uzaktan kumandalı bir şekilde FETÖ'den aldığınız destek mesajları ve kullandığınız yalanlar daha niceleri" şeklinde konuştu.

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