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AK Parti toplantısındaki bu kare gündeme damga vurdu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 10:05 | Son Güncelleme

Süleyman Soylu ile Berat Albayrak arasında gerginlik olduğu iddia edilmişti. Ancak AK Parti toplantısından basına yansıyan kare durumun tam tersi olduğunu gözler önüne serdi. Kavgalı oldukları konuşulan Albayrak ve Soylu'nun yakın sohbetleri dikkatlerden kaçmadı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun arasında geçen 'omuz atma' vakasının ardından ikilinin kavgalı oldukları konuşuluyordu.

GÜLEREK SOHBET ETTİLER

Haberler.com'un haberine göre; AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 40 ildeki belediye başkan adayını, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıda 24 Kasım günü açıklamıştı. İki Bakan'ın sohbetlerinde sürekli gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı.

Askeri Şura (YAŞ) toplantısı öncesi Anıtkabir'e giden üyelerden Soylu ile Albayrak omuz omuza çarpışma yaşamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Berat Albayrak Süleyman Soylu ak parti

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
bizene bundan ben elektrik su evin alış verilini yetiştiremiyorum zamlar belimizi büktü bizene bundan
kimene kardeşim konuşmuyorsa konuşmuyordur millet işi gücü bıraktı bunla uğraşıyor
chp lilerin amacı Ak partinin seviyesine çıkmak değil zaten Ak partiyi onların seviyesine indirmeye çalışıyorlar ,bizde kavga olmaz canım bizim kavgamız sizin ihanetinizle
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