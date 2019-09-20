AK Parti, yargı paketi taslağını MHP ile paylaştı

AK Parti, yarg\u0131 ile ilgili d\u00fczenlemeleri i\u00e7eren kanun teklifi tasla\u011f\u0131n\u0131 MHP ile payla\u015ft\u0131.\nTaslak, bug\u00fcn AK Parti grup ba\u015fkanvekilleri taraf\u0131ndan MHP Grup ba\u015fkanvekillerine iletildi.\nTasla\u011f\u0131n, CHP ve \u0130Y\u0130 Parti'ye de g\u00f6t\u00fcr\u00fclece\u011fi bildirildi.44 y\u0131ll\u0131k efsane tarih yazmaya geliyor! AK Parti'li \u00d6zhaseki: \u0130stifa edenler, kendilerine yer bulamam\u0131\u015f insanlarYarg\u0131 paketinde \u00f6nemli geli\u015fme!