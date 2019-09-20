AK Parti, yargı paketi taslağını MHP ile paylaştı

AK Parti, yargı ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi taslağını MHP ile paylaştı.

Taslak, bugün AK Parti grup başkanvekilleri tarafından MHP Grup başkanvekillerine iletildi.

Taslağın, CHP ve İYİ Parti'ye de götürüleceği bildirildi.

