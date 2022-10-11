AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin kararı çok konuşulmuştu! Cüneyt Özdemir paylaşımla tepki gösterdi: Uyduruk bir adamın...

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldığını bildirmişti. Çelebi'nin kararı sonrası Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"TRAJİK DEĞİL KOMİK BU!"

Özdemir, paylaşımında, "Uyduruk bir adamın (kendisine yapılan haksız zulüm nedeniyle) hak etmediği bir şekilde kahraman ilan edenler aynı adamın milletvekili olup parti parti gezip en sonunda tamamen duygusal nedenlerle Ak Partiye geçmesini tartışıyorlar. Öfkeyle, saatlerdir. Trajik değil komik bu!" dedi.

"PKK ÖCALAN SEVERLERİN HOŞ GÖRÜLDÜĞÜ DENKLEMLERDE OLMAM DÜŞÜNÜLEMEZ"

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldığını bildirmişti. Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Açıktan tarafım. PKK Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez." demişti.

Yoluna Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğini bildiren Çelebi, şunları kaydetmişti:

"Vatan ve millet bütünlüğümüzü, FETÖ, PKK terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi, milli konuları (Mavi Vatan, S-400, Kıbrıs, Azerbaycan, sözde soykırım, tezkereler, savunma sanayisi) önceleyen siyasi anlayışımın gereği olarak; kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk'ün askeri, Türk milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim. Kurulan yeni dünya düzeninde bölgemizdeki egemenlik mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir. Davet ederek şahsımı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum."

Vatandaşın dertlerine çareler üretmek içini bundan sonra da çok çalışmaya devam edeceğini kaydeden Çelebi, "Özellikle kahraman güvenlik güçlerimizin, şehit aileleri ve gazilerimizin hak ve hukukuna yönelik düzenlemeler için katkı sunacağım. Mücadelemiz, dirayetimiz, direncimiz, inancımız mensubiyetinden gurur duyduğumuz Türk milletinin var oluş gayesine hizmet, Türkiye'nin tarihsel devamlılığına sonuna kadar destektir." ifadelerini kullanmıştı.

Çelebi, 2018 genel seçimlerinde CHP'den İzmir Milletvekili seçilmişti. 29 Ocak 2021 tarihinde CHP’den istifa eden Çelebi, 17 Mayıs 2021 tarihinde kurulan Memleket Partisi'ne katılmıştı. 25 Şubat 2022 tarihinde Memleket Partisi'nden de istifa eden Çelebi, son olarak AK Parti'ye katıldığını duyurmuştu.

