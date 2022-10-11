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  4. Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılması olay oldu! Enver Aysever canlı yayında o yazıyı yırttı

Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılması olay oldu! Enver Aysever canlı yayında o yazıyı yırttı

11.10.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'ye katılan bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi bir anda gündem oldu. Geçtiğimiz yıl CHP'den, bu yıl ise Memleket Partisi'nden ayrılan Çelebi'nin, AK Parti'ye geçmesine canlı yayında tepki gösteren gazeteci Enver Aysever'in yaptığı hareket sosyal medyada olay yarattı.

Geçtiğimiz yıl CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ne katılan, önceki aylarda ise partisinden istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi bir anda siyaset gündemine oturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sunarak AK Parti'ye geçen Çelebi'ye tepkiler de gelirken gazeteci Enver Aysever'in televizyon ekranlarında yaptığı hareket olay yarattı.

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"ALLAH DA BENİM CEZAMI VERSİN"

Tele 1'deki programda, AK Parti'ye katılan Çelebi'ye tepki gösteren Aysever, daha önceleri yazdığı 'Genel Kurmay Başkanı olsun' yazısını "Allah da benim cezamı versin" diyerek yırttı.

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Aysever'in canlı yayındaki bu hareketi sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Enver Aysever Mehmet Ali Çelebi AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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