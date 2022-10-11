İddialar doğru çıktı, Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı: Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum

Bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldığını duyurdu. Geçen yıl CHP'den istifa edip Memleket Partisi’ne katılan, bu yıl da Memleket Partisi’nden istifa eden Çelebi, Millet İttifakı'na yönelik eleştirileriyle dikkat çekmişti. Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik övgü dolu açıklamalarıyla kamuoyunda gündem yaratan Çelebi'nin AK Parti'ye katılacağı iddia edilmişti.

MEHMET ALİ ÇELEBİ, ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİP, AK PARTİ'YE KATILDI

Bağımsız milletvekili Çelebi, aldığı kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Mehmet Ali Çelebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daveti için teşekkür ederek AK Parti'ye katıldığını açıkladı.

Sosyal medyadan bir açıklama yapan Çelebi, şu ifadeleri kullandı;

"Yüce Türk milleti,

Türk Silahlı Kuvvetlerinin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez!

Vatan ve millet bütünlüğümüzü,

FETÖ, PKK terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi,

Milli konuları (Mavivatan, S400, Kıbrıs, Azerbaycan, Sözde Soykırım, Tezkereler, Savunma Sanayisi) önceleyen siyasi anlayışımın gereği olarak;

Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk’ün askeri, Türk milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti’de devam edeceğim. Kurulan yeni dünya düzeninde bölgemizdeki egemenlik mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir.

Davet ederek şahsımı onurlandıran sn. cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Halkımızın dertlerine çareler üretmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok çalışmaya devam edeceğim. Özellikle Kahraman Güvenlik Güçlerimizin, şehit aileleri ve gazilerimizin hak ve hukukuna yönelik düzenlemeler için katkı sunacağım.

Mücadelemiz, dirayetimiz, direncimiz, inancımız mensubiyetinden gurur duyduğumuz Türk milletinin var oluş gayesine hizmet, Türkiye’nin tarihsel devamlılığına sonuna kadar destektir."



