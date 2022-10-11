HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İddialar doğru çıktı, Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı: Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum

İddialar doğru çıktı, Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı: Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum

11.10.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi'nden istifa eden bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çelebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daveti için teşekkür ederken "Türk milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim." dedi.

İddialar doğru çıktı, Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı: Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum

Bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldığını duyurdu. Geçen yıl CHP'den istifa edip Memleket Partisi’ne katılan, bu yıl da Memleket Partisi’nden istifa eden Çelebi, Millet İttifakı'na yönelik eleştirileriyle dikkat çekmişti. Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik övgü dolu açıklamalarıyla kamuoyunda gündem yaratan Çelebi'nin AK Parti'ye katılacağı iddia edilmişti.

MEHMET ALİ ÇELEBİ, ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİP, AK PARTİ'YE KATILDI

Bağımsız milletvekili Çelebi, aldığı kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Mehmet Ali Çelebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daveti için teşekkür ederek AK Parti'ye katıldığını açıkladı.

kjghjgk

Sosyal medyadan bir açıklama yapan Çelebi, şu ifadeleri kullandı;

"Yüce Türk milleti,

Türk Silahlı Kuvvetlerinin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez!

CHP ve Memleket Partisi'nden istifa etmişti! Bağımsız Milletvekili Çelebi'den gündem yaratacak 'Cumhur İttifakı' ve 'Abdullah Gül' sözleriCHP ve Memleket Partisi'nden istifa etmişti! Bağımsız Milletvekili Çelebi'den gündem yaratacak 'Cumhur İttifakı' ve 'Abdullah Gül' sözleri
  • Vatan ve millet bütünlüğümüzü,
  • FETÖ, PKK terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi,
  • Milli konuları (Mavivatan, S400, Kıbrıs, Azerbaycan, Sözde Soykırım, Tezkereler, Savunma Sanayisi) önceleyen siyasi anlayışımın gereği olarak;

Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk’ün askeri, Türk milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti’de devam edeceğim. Kurulan yeni dünya düzeninde bölgemizdeki egemenlik mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir.

Mehmet Ali Çelebi'ye istifa ettiği Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den sert sözler! &quot;Katiline...&quot;Mehmet Ali Çelebi'ye istifa ettiği Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den sert sözler! "Katiline..."

Davet ederek şahsımı onurlandıran sn. cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Halkımızın dertlerine çareler üretmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok çalışmaya devam edeceğim. Özellikle Kahraman Güvenlik Güçlerimizin, şehit aileleri ve gazilerimizin hak ve hukukuna yönelik düzenlemeler için katkı sunacağım.

Mücadelemiz, dirayetimiz, direncimiz, inancımız mensubiyetinden gurur duyduğumuz Türk milletinin var oluş gayesine hizmet, Türkiye’nin tarihsel devamlılığına sonuna kadar destektir."

jhgjgjk


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti hakkında "işaret edilecek isim" iddiasıKılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti hakkında "işaret edilecek isim" iddiası
Mahkeme salonunda çarpıcı sözler! "Adnan Oktar'a hayranım, aşığım"Mahkeme salonunda çarpıcı sözler! "Adnan Oktar'a hayranım, aşığım"
'Gel, bunu tamamen masadan kaldıralım''Gel, bunu tamamen masadan kaldıralım'
Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ak parti

En Çok Okunan Haberler

Fiyat artışı durmuyor! Akaryakıta bir zam daha

Fiyat artışı durmuyor! Akaryakıta bir zam daha

Asgari ücret zammı için 'kıdem' formülü

Asgari ücret zammı için 'kıdem' formülü

Fikirtepe'deki patlamaya ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama

Fikirtepe'deki patlamaya ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama

Muhabirin çenesini okşayıp 'canım benim' diyerek yanıtladı

Muhabirin çenesini okşayıp 'canım benim' diyerek yanıtladı

Uyuyor gibi davrandı, nedeni sonradan anlaşıldı

Uyuyor gibi davrandı, nedeni sonradan anlaşıldı

Canlı yayında küplere bindi! Sunucuyu azarladı

Canlı yayında küplere bindi! Sunucuyu azarladı

İlginizi Çekebilir

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Genç kadının vajinasından çıkanlar şoke etti! Tam 88 parça...

Genç kadının vajinasından çıkanlar şoke etti! Tam 88 parça...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.