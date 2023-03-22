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AK Parti yola böyle çıkacak! Seçim sonrası ekonomi mesajı dikkat çekti: Depremler sonrası İstanbul'da yeni yerleşim planları adımı...

22.03.2023 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere 52 gün kala siyasi partiler ve ittifaklar çalışmalarını hızlandırdı. AK Parti'nin seçim beyannamesinde sona yaklaşıldı. Beyannamedeki vaatler ve adımlar Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından önemli ölçüde şekillendi, bu kapsamda 'kentsel dönüşüm' adımı öne çıkan maddeler arasında. Kanal İstanbul projesiyle İstanbul'da yeni yerleşim planlamalarına dikkat çekilen beyannamede seçim sonrası ekonomiye dair mesajlar da yer aldı.

AK Parti yola böyle çıkacak! Seçim sonrası ekonomi mesajı dikkat çekti: Depremler sonrası İstanbul'da yeni yerleşim planları adımı...

AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 14 Mayıs'a giden süreçte izleyeceği yol haritası netliğe kavuştu. Seçim beyannamesinde afet yönetimi ve özellikle depremler sonrası atılacak adımlar vurgulandı. Kanal İstanbul projesiyle yeni konut rezerv alanları sağlanacağı belirtilirken toplumun her kesimine ayrı bir mesaj verileceği de ifade edildi. Beyannamenin açıklanması için ise nisan ayı işaret ediliyor.

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SEÇİM SONRASI PROJELER ANLATILACAK

HaberTürk'ün aktardığına göre; eğitim, sağlık, adalet, hukuk, kadın ve aile, gençler gibi üst başlıklarda 20 yılda yapılanlar anlatılacak. Seçimi kazanmaları halinde hayata geçirilecek vizyon projeler tanıtılacak.

DEPREM İÇİN TEDBİR HAMLESİ! KENTSEL DÖNÜŞÜMDE MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet başlığının öne çıktığı beyannamede afet, kriz ve risk yönetimi ele alınacak.

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Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çalışan 110 kişilik bilim heyeti Türkiye'nin her bölgesindeki sel, heyelan, deprem gibi afet risklerini hesaplayacak, tedbirler önerilecek. Öneriler ilgili kamu kurumları tarafından uygulanacak. Kentsel dönüşüm konusunda mevzuat değişikliği yapılacak.

"KANAL İSTANBUL'UN ZORUNLULUK OLDUĞU VURGULANACAK"

Kanal İstanbul projesi de AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alacak. Avrasya Karayolu ağı için bir zorunluluk olduğu, projeyle İstanbul'da yeni konut rezerv alanları sağlanacağı vurgulanacak. Böylece İstanbul'daki riskli yapı stoku azaltılarak yeni yerleşim planlamaları bu bölgede yapılacak.

Projenin ilk halinde yer alan 500 bin nüfuslu yeni şehrin de günün ihtiyaçlarına göre revize edilmesi gündemde.

TOPLUMUN HER KESİMİNE AYRI MESAJ

Toplumun her kesimine ayrı bir mesaj verilecek. Beyannamede "Biz demokrasinin yanındayız, yeter ki devletin bütünlüğüne karşı olmayın" denecek.

'DÜŞÜK FAİZ POLİTİKASI' MESAJI

'Türkiye Ekonomi Modeli'nin uygulanmasına devam edecek. Seçim sonrası için de düşük faiz politikası mesajı verilecek.

AK Parti'nin aday tanıtım toplantısıyla beraber seçim beyannamesini nisan ayında açıklaması bekleniyor.

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