AK Partili belediyede ‘lüks araç filosu’ iddiası! Tartışma yaratacak gelişme…

AK Parti hükümeti kamuda tasarruf için düğmeye basarken ortaya atılan iddialar ise tepki çekmeye devam ediyor. Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında lüks araçlara ve kiralamalara kısıtlama getirileceği açıklanırken, AK Partili Fatma Şahin’in başkanı olduğu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerin adeta VIP araç filosu olduğu iddia edildi.

Sözcü gazetesindeki iddiaya göre; "Belediyenin 9 iştirakinden 6’sı, 2024 yılında 63 araç kiraladı. Son olarak Gazi Konut İnşaat 29 Nisan’da 4 D segment ve 1 VIP minibüsün aralarında olduğu 15 aracı 11 aylığına kiraladı ve 4 milyon 983 bin TL ödedi. Gazi Danışmanlık Müşavirlik 29 Nisan’da 1 VIP minibüs ve 1 zırhlı SUV dahil 23 aracı 11 ay için 7 milyon 131 bin TL’ye kiraladı. Gazi Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri 1 Nisan’da 13 aracı 12 ay süreyle kiraladı. Filoda 1 VIP araç yer aldı. Toplam 5 milyon 930 bin 400 TL ödendi.

Gazi Kültür Sanat Ürünleri Şirketi 1 Mart’ta, 1’i VIP minibüsün olan 10 aracı 12 aylığına 4 milyon 268 bin 400 TL’ye kiraladı. Enerji Anonim Şirketi 12 aracı 11 aylığına kiraladı ve 19 Mart’ta 4 milyon 56 bin 600 TL’lik sözleşme imzaladı. Araçlar arasında 1 M segment VIP araç yer aldı. Gazi Ağaç Peyzaj ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği 11 Mart’ta 30 araç kiralanacağını açıkladı ama ihale daha sonuçlanmadı."





