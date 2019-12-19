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AK Parti'li Boyraz: Şehit kaymakamın babası özel izinle Genel Kurul'a girdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.12.2019 17:02 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, şehit kaymakam Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ün, ziyaretçi yasağının uygulandığı bütçe görüşmelerinde özel izinli olarak Genel Kurul'a girdiğini, 2-3 dakika kaldıktan sonra çıktığını söyledi.

Besti KARALAR-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, şehit kaymakam Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ün, ziyaretçi yasağının uygulandığı bütçe görüşmelerinde özel izinli olarak Genel Kurul'a girdiğini, 2-3 dakika kaldıktan sonra çıktığını söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Genel Kurul’un salı günkü oturumunu kısa süre locadan izleyen ziyaretçinin fotoğrafını cep telefonuyla çekip, Twitter hesabından "Meclis’te bütçe görüşmeleri sırasında ziyaretçi yasağı olur. Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba?" notu ile paylaştı. TBMM'nin resmi hesabını da paylaşımına ekleyen Türkkan, ziyaretçinin 10 Kasım 2016'da makamında düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Mardin Derik Kaymakamı Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk olduğunu öğrenince paylaşımını kaldırdı. Türkkan, kendisine gelen tepkiler üzerine, bu kez "Tepkiler geldiği zaman silmedim. Genel Kurul'da bulunan bir milletvekili arkadaşın, ziyaretçinin kimliği ile ilgili verdiği bilgi üzerine, şehidimize duyduğum saygının gereği sildim. Doğrusu budur" diye açıklama yaptı.

'ÖZEL İZİN ALDIK'

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç ve Asım Safitürk ile Meclis'te bir araya gelip, yemek yediklerini söyleyerek, "Yemeği yedikten sonra hem Bülent Bey, hem Asım amca Meclis'ten ayrılacaklardı. 'Meclis'te namazı kılıp rahat rahat gidin' dedik. Bülent Bey'i uğurladıktan sonra iktidar ve muhalefet kulislerini gezdirdik. Genel Kurul'un kapısını açıp gösterdim, içeri girmek istedi. Ben gerekli izinleri alarak, Asım amca ile birlikte Genel Kurul'a girdik. Locaların bulunduğu yere girerek, 2-3 dakika kaldık. Genel Kurul'u izledi ve çıktı. Kendisini Meclis'ten uğurladık" dedi.

'ÜZÜCÜ BİR OLAY'

AK Partili Boyraz, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın paylaşımını görünce çok üzüldüğünü söyleyerek, "Bu dil dışlayıcı ve ötekileştirici. Bu dil insanların kılık kıyafetinden, inancından, değerlerinden, yaşam tarzından aşağılandığı, sınıflandırıldığı eski Türkiye'nin alışkanlıklarını yeniden tezahür ettiren bir dil. Tamamen kılık kıyafet üzerinden bir değerler silsilesini aşağılamaya yönelik bir olay, üzücü bir olay. Ümit ederim ki Asım amcanın şahsında bu milletten özür dilerler. Bu kişi canını bu toprak için çekinmeden veren Fatih Safitürk'ün babasıdır" diye konuştu.

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