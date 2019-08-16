AK Parti’li Dağ:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, bayram sonrası ilçeler içerisinde ilk ziyaretini Foça’ya yaptı. Hamza Dağ, "CHP’de söz çok ama icraat yok. Biz hep yapıcı eleştiri noktasında olacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, ziyaretlerine Foça ilçesi ile devam etti. Dağ ve Kırkpınar, burada önce Foça AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Hamza Dağ ve Yaşar Kırkpınar, başkanlıkta partililer tarafından karşılandı.

AK Partili Kırkpınar, "Her gelişimizde bizi güler yüzle karşılıyorsunuz. Bu şartlar altında sizleri ziyaret etmek bizim için onurların en büyüğü" dedi.

Dağ ise konuşmasında, yoğun bir çalışma seferberliği başlattıklarını söyledi. AK Parti’nin kuruluş yıl dönümüne değinen Dağ, "İzmir’in ilçelerinde ilk ziyaretlere Foça’dan başladık. Yoğun bir çalışma seferberliği başlattık. 18 yılı bitirdik nice 18 yıllara hazırız" dedi.