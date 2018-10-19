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AK Parti'li Eker: Neçirvan Barzani Türkiye'yi ziyaret edecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.10.2018 11:43 | Son Güncelleme

KUZEY Irak'ta temaslarda bulunan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, eğer kendisi de kabul ederse, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin yakında Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.  Erbil kentinde temaslarda bulunan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, dün Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ve Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti ile birlikte IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'yi ziyaret etti.

AK Parti'li Eker: Neçirvan Barzani Türkiye'yi ziyaret edecek

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- KUZEY Irak'ta temaslarda bulunan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, eğer kendisi de kabul ederse, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin yakında Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.
Erbil kentinde temaslarda bulunan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, dün Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ve Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti ile birlikte IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'yi ziyaret etti. Ziyaretten sonra Erbil merkezli yayın yapan K24 Televizyonuna konuşan Eker, Barzani ile görüşmelerinin olumlu geçtiğini belirterek, "İki taraf arasındaki görüşmeler oldukça önemlidir. Eğer kendisi de kabul ederse, Neçirvan Barzani yakında Türkiye’yi ziyaret edecek" dedi. IKBY'nin Türkiye için önemli olduğunu söyleyen Mehdi Eker, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu bölgede yaşayan herkesle kardeş gibiyiz. Bu yüzden buradaki ilişkilerimiz bizler açısından çok önemli. Irak Kürdistan Hükümeti’yle de ilişkilerimiz var. IKYB bölgesi’nde çok sayıda Türk, burada ticaret yapıyor ve bu insanların siyasilerle güçlü ilişkileri var. Öte yandan biz ortak bir tarihe sahibiz. Birlikte geleceği kurabiliriz. Dünkü görüşmede, başta eğitim olmak üzere birçok alanda Türkiye ile IKBY Kürdistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gündeme geldi."

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AK Parti'li Eker: Neçirvan Barzani Türkiye'yi ziyaret edecek

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