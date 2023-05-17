AK Partili Hamza Dağ'dan 'Oylar sisteme yanlış girildi' iddiasıyla ilgili açıklama! Sinan Oğan ile görüşülecek mi?

14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerin ardından hem sosyal medyada hem de siyaset gündeminde çeşitli tartışmalar yaşanıyor. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı CNN Türk canlı yayınında 'Oylar sisteme yanlış girildi' iddiasına yanıt verdi. Dağ, ikinci tur için 'Sinan Oğan ile görüşme olacak mı?' sorusuna cevap olarak da dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BAHANE ÜRETMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Konuyla ilgili Hamza Dağ, "Bahane üretmekten başka bir şey değil. Sonucu etkileyecek bir rakam olmadığı gibi bu yönde normal süreç hukuki olarak devam ediyor. Yüzde 49.5'luk oran ve yüzde 88'lik katılım seçim güvenliği konusunun ne kadar oturduğunu ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.

SİNAN OĞAN'LA GÖRÜŞME OLACAK MI?

Dağ, 'Sinan Oğan'la görüşme olacak mı?' sorusuna da cevap verdi. Dağ, "Biz ilk turda da bunu gördük, CHP'ye İYİ Parti'ye oy verip Sayın Erdoğan'a oy veren birçok pusula olduğunu gördük. İkinci turda da gelin Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim diyoruz. Artık Sayın Erdoğan'ın bu şahlanış döneminde elinin daha güçlü olmasını sağlayalım. Biz milletimizin tamamının oyuna ikinci turda talibiz. Bu şekilde tabii ki stratejik hamleler de yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"BU SEÇİM CHP İÇİN DE BİR FIRSATTIR"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesi halinde Genel Başkanlıktan ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili soruyu da yanıtlayan AK Partili Dağ, şu ifadeleri kullandı;

"Kılıçdaroğlu bırakmamak için uğraşacaktır ama bu ülkeye yerli ve milli muhalefet lazım. CHP'nin yalan söylemeyen bir genel başkana ihtiyacı var. Biz yalanlarını açığa çıkarmaktan başka işlerle uğraşamaz hale geliyoruz zaman zaman. CHP'liler yalan söyleyen bir genel başkanlarından partilerini kurtarsınlar. Teröre mesafe koyan bir genel başkanları olsun onların da. Ülkelerini yabancı devletlere şikayet etmeyen bir genel başkanları olsun onların da. Kılıçdaroğlu CHP markasını kullanıp kendi menfaatlerini öne çıkaran bir kişidir. Bu seçim CHP için de bir fırsattır. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye siyasi tarihinden silinmesi bu seçimlerin en büyük kazanımı olacaktır."

