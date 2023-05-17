HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Partili Hamza Dağ'dan 'Oylar sisteme yanlış girildi' iddiasıyla ilgili açıklama! Sinan Oğan ile görüşülecek mi?

AK Partili Hamza Dağ'dan 'Oylar sisteme yanlış girildi' iddiasıyla ilgili açıklama! Sinan Oğan ile görüşülecek mi?

17.05.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerinin ardından siyaset gündeminde hareketlilik sürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı canlı yayında 'Oylar sisteme yanlış girildi' iddiasıyla ilgili konuştu. Dağ, "Bahane üretmekten başka bir şey değil. Sonucu etkileyecek bir rakam olmadığı gibi bu yönde normal süreç hukuki olarak devam ediyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Dağ, Sinan Oğan'la görüşme olup olmayacağı yönündeki soruya da yanıt verdi.

AK Partili Hamza Dağ'dan 'Oylar sisteme yanlış girildi' iddiasıyla ilgili açıklama! Sinan Oğan ile görüşülecek mi?

14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerin ardından hem sosyal medyada hem de siyaset gündeminde çeşitli tartışmalar yaşanıyor. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı CNN Türk canlı yayınında 'Oylar sisteme yanlış girildi' iddiasına yanıt verdi. Dağ, ikinci tur için 'Sinan Oğan ile görüşme olacak mı?' sorusuna cevap olarak da dikkat çeken ifadeler kullandı.

h1

"BAHANE ÜRETMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Konuyla ilgili Hamza Dağ, "Bahane üretmekten başka bir şey değil. Sonucu etkileyecek bir rakam olmadığı gibi bu yönde normal süreç hukuki olarak devam ediyor. Yüzde 49.5'luk oran ve yüzde 88'lik katılım seçim güvenliği konusunun ne kadar oturduğunu ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.

h2

SİNAN OĞAN'LA GÖRÜŞME OLACAK MI?

Dağ, 'Sinan Oğan'la görüşme olacak mı?' sorusuna da cevap verdi. Dağ, "Biz ilk turda da bunu gördük, CHP'ye İYİ Parti'ye oy verip Sayın Erdoğan'a oy veren birçok pusula olduğunu gördük. İkinci turda da gelin Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim diyoruz. Artık Sayın Erdoğan'ın bu şahlanış döneminde elinin daha güçlü olmasını sağlayalım. Biz milletimizin tamamının oyuna ikinci turda talibiz. Bu şekilde tabii ki stratejik hamleler de yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"BU SEÇİM CHP İÇİN DE BİR FIRSATTIR"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesi halinde Genel Başkanlıktan ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili soruyu da yanıtlayan AK Partili Dağ, şu ifadeleri kullandı;

"Kılıçdaroğlu bırakmamak için uğraşacaktır ama bu ülkeye yerli ve milli muhalefet lazım. CHP'nin yalan söylemeyen bir genel başkana ihtiyacı var. Biz yalanlarını açığa çıkarmaktan başka işlerle uğraşamaz hale geliyoruz zaman zaman. CHP'liler yalan söyleyen bir genel başkanlarından partilerini kurtarsınlar. Teröre mesafe koyan bir genel başkanları olsun onların da. Ülkelerini yabancı devletlere şikayet etmeyen bir genel başkanları olsun onların da. Kılıçdaroğlu CHP markasını kullanıp kendi menfaatlerini öne çıkaran bir kişidir. Bu seçim CHP için de bir fırsattır. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye siyasi tarihinden silinmesi bu seçimlerin en büyük kazanımı olacaktır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 tutuklama! Muharrem İnce paylaşımları... 1 tutuklama! Muharrem İnce paylaşımları...
Dansöze para takınca, eşi boşanma davası açtı! Affedilmeyi bekleyen koca arabasına bakın ne yazdı: Her şeyi denedim...Dansöze para takınca, eşi boşanma davası açtı! Affedilmeyi bekleyen koca arabasına bakın ne yazdı: Her şeyi denedim...
Cumhur İttifakı'nın 2. tur mesaisi! Erdoğan, liderlerle tek tek görüşecek... Yol haritası belirlendi: 1 günde 2 programCumhur İttifakı'nın 2. tur mesaisi! Erdoğan, liderlerle tek tek görüşecek... Yol haritası belirlendi: 1 günde 2 program
Anahtar Kelimeler:
seçim Hamza Dağ ak parti

En Çok Okunan Haberler

Altından sonra döviz! Merkez Bankası yeni tebliğ yayımladı

Altından sonra döviz! Merkez Bankası yeni tebliğ yayımladı

'Oğan'ın oylarının tamamı gelir'

'Oğan'ın oylarının tamamı gelir'

Muharrem İnce partisini toplayıp karar verdi! Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?

Muharrem İnce partisini toplayıp karar verdi! Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?

Kılıçdaroğlu'ndan Jahrein'e telefon!

Kılıçdaroğlu'ndan Jahrein'e telefon!

Sinan Oğan'dan Şahan Gökbakar'a yanıt!

Sinan Oğan'dan Şahan Gökbakar'a yanıt!

İtirazlar sonuçlar verdi, milletvekili dağılımı değişti!

İtirazlar sonuçlar verdi, milletvekili dağılımı değişti!

İlginizi Çekebilir

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.