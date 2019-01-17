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AK Partili Hüseyin Çelik'ten dikkat çeken yazı! 'Hastalıklı ruhun tezahürü'

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 08:50 | Son Güncelleme

AK Partili eski bakanlardan Hüseyin Çelik'in Osmanlı Padişahı II. Abdulhamid'i anlatan yazı dizisinde kullandığı "Tarihte ne varsa bunları kutsama yaklaşımı da o kadar hastalıklı bir ruhun tezahürüdür" sözleri dikkat çekti.

AK Partili Hüseyin Çelik'ten dikkat çeken yazı! 'Hastalıklı ruhun tezahürü'

Eski Bakan Hüseyin Çelik, Osmanlı'nın son dönem padişahlarından II. Abdülhamit’i anlatan bir yazı dizisi hazırladı. Hüseyin Çelik’in kişisel web sitesinden yayımlanan yazı dizisinin dünkü bölümünde dikkat çeken ifadeler yer aldı.

“İşin özü mazi düşmanlığı, tarih ve ecdat düşmanlığı ne kadar hastalıklı bir ruh hali ise ‘maziperestlik’ yani geçmişimizde, tarihte ne varsa bunları kutsama yaklaşımı da o kadar hastalıklı bir ruhun tezahürüdür” diyen Çelik şöyle devam etti:

“Tarih, ibret ilmidir. Biz tarihi, geçmişte düşülen hatalara bugün tekrar düşmemek, geçmişteki iyi ve güzel şeyleri ise günümüze ve geleceğimize ışık tutmak için okur ve okuturuz. Ne var ki, okuduğumuz veya okuttuğumuz tarih doğru olmalı. Ders kitapları veya dizilerle süsleyip boyadığımız tarihin, günün birinde boyaları döküldüğünde genç nesiller sonrasında kendisine öğretilen hiç bir şeye, doğru da olsa inanmamaya başlar.”

“UNUTMAYALIM Kİ, ÖN CAM DİKİZ AYNASININ YÜZ KATI BÜYÜKLÜĞÜNDEDİR”

Hüseyin Çelik “Tarih okumak, araba süren bir kişinin arada bir, ihtiyaç oldukça dikiz aynasına bakması gibidir” diyerek şu değerlendirmeleri yaptı:

“Unutmayalım ki, ön cam dikiz aynasının yüz katı büyüklüğündedir. Ön cama bakıp araba sürmesi gereken bir sürücü, sürekli dikiz aynasına bakarsa arabayı ya duvara ya da bir kayaya bindirir. Bilinmelidir ki günümüzün zayıflık ve eksikliğini geçmiş süslemeleriyle telafi edemeyiz. Hayallerini, hatıralarının önüne geçiremeyen kişiler veya toplumlar gerçek anlamda başarı hikayeleri yazamazlar”

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ak parti Hüseyin Çelik

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