AK Partili isimden canlı yayında anket açıklaması: Şu anda 1 Kasım havasını görüyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk'te yayınlanan, Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Hamza Dağ, 14 Mayıs seçimlere ilişkin olarak yapılan anketleri değerlendirdi.

Lise yıllarından beri aktif siyasette bulunduğu ifade eden Dağ, "Bu dönemde milletvekili adayı olmadan Genel Başkan Yardımcısı olarak sahada çalışıyoruz. Bu ülkenin AK Parti'ye en az 20 yıl daha ihtiyacı var." dedi.

"AK PARTİ AÇIK ARA BİRİNCİ"

Anketleri değerlendiren Dağ, şu ifadeleri kullandı:



"Sahaya bakacak olursak, Şu anda 1 Kasım havasını görüyoruz. Bu sistem yüzde olarak 55'e 45, 60'a 40 bitecek bir sistem değil. Bu sistemde bizim söyleyeceğimiz şey şu; AK Parti açık ara birinci. Diğer adayların kaç alacağını tahmin ediyorum. Dolayısıyla ilk tur, ikinci tur arasındaki mesafeyi bizim halkımıza yaşatmamamız lazım. Dolayısıyla bunun için çabalıyoruz. O iki haftalık tarihsel süreci kesinlikle yaşamamız gerekiyor."

"KUTUPLAŞMA BU İŞİN DOĞASINDA VAR AMA DOZAJI AŞMAMAK LAZIM"

"2023 seçimlerini çok daha sert geçeceğine inanıyorduk. Şu an onu göremiyoruz." ifadelerini kullanan Hamza Dağ, "Kutuplaşma bu işin doğasında var ama dozajı aşmamak lazım. 2023 seçimlerinde zihinlerde ne kalacak diye bakıyorsanız; FETÖ'nün '15 mayıs'a bilet aldık' açıklaması ve Kandil'in söyledikleri... Burada Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının bu söylenenlere karşı bir şey dediğini göremiyoruz." dedi.