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AK Partili Hamza Dağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Ayasofya' tepkisi! 'İçinde bulunduğunuz acizane durumun göstergesi'

27.04.2023 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımında "Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak." ifadelerini kullanmıştı. Konuyla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan tepki geldi. Dağ, Twitter hesabından "Yayınlanması için TV kanallarına gönderdiğimiz reklam filmimize ilişkin etik dışı ve ilkesiz bir şekilde bilgi alarak bu paylaşımı yapmanız içinde bulunduğunuz acizane durumun göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

AK Partili Hamza Dağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Ayasofya' tepkisi! 'İçinde bulunduğunuz acizane durumun göstergesi'

Seçime sayılı günler kala siyaset gündeminde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a sosyal medya hesabından tepki göstermiş, bir diğer paylaşımında ise "Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak. Bunlar için her şey reklam. Hiçbir kutsalları yok, müşterekler yok, sadece propaganda. Ortak değerlerimizi ne hale getirdiler? Temiz alın çalmayanın, çırpmayanın, harama el sürmeyenin, halkını aç bırakmayanındır. Nokta!" ifadelerini kullanmıştı.

HAMZA DAĞ'DAN SERT TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, TV kanallarına gönderdikleri reklam filminin öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na bilgi verildiği iddiasında bulundu. Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yayınlanması için TV kanallarına gönderdiğimiz reklam filmimize ilişkin etik dışı ve ilkesiz bir şekilde bilgi alarak bu paylaşımı yapmanız; içinde bulunduğunuz acizane durumun göstergesidir.

Milletimizin Ayasofya Camii hususundaki maneviyatını itibarsızlaştırmaya çalışmaktan hicap duymalısınız.

Bizi izlemeye devam edin. Belki o zaman bu milletle gerçekten tanışabilirsiniz."

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