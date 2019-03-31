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Ak Partili Nihat Zeybekci'nin sandığından bakın kim çıktı!

SEÇİM HABERLERİ  | 31.03.2019 19:46 | Son Güncelleme

'Cumhur ittifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı AK Parti'li Nihat Zeybekci'nin oy kullandığı sandıktan AK Parti'ye 124, CHP'ye ise 145 oy çıktı. 'Millet ittifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP'li Tunç Soyer'in sandığından ise CHP'ye 197, AK Parti'ye ise 101 oy çıktı.

Ak Partili Nihat Zeybekci'nin sandığından bakın kim çıktı!

AK Parti'li Nihat Zeybekci, oyunu Bornova'da bulunan Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu'ndaki 2327 numaralı sandıkta, eşi Ayşen, oğlu Atilla Şükrü Zeybekci, kızı Fatma Özkan ve damadı İbrahim Emre Özkan ile birlikte kullandı. Aynı sandıkta oy vermesi gereken 333 seçmenden 278'i, oy kullandı. Zeybekci ailesinin sandığından AK Parti'ye 124, CHP'ye ise 145 oy çıktı. Sandıktan ayrıca DSP'ye 2, DP'ye 1, SP'ye 1, BBP'ye 1 oy çıkarken, 4 oy da geçersiz sayıldı.

CHP'li Tunç Soyer ise oyunu Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi'nde bulunan 80. Yıl İlkokulu'ndaki 1083 numaralı sandıkta, eşi Neptün ve kızı Duygu Soyer ile birlikte kullandı. Bu sandıkta 298 seçmen oy verdi. Soyer çiftinin sandığından CHP'ye 197, AK Parti'ye ise 101 oy çıktı. (DHA)

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