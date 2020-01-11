AK Parti'li Ünal: "Planları, tuzakları boza boza yolumuza devam edeceğiz"

Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, şimdiye kadar inandıkları yolda yürüdüklerini belirterek, "Şimdi kongrelere giderken ne diyoruz, 'Türkiye için inandığın yolda yürü' diyoruz çünkü 17 yıldan beri inandığımız yolda yürüyoruz. Bizi vazgeçirmek istediler, engellerle, krizlerle, yaptırımlarla, sınamalarla, engellemeye kalkıştılar ama bunların hiçbirisi bizi inandığımız yoldan geri çevirmedi. Bundan sonra da geri çevirmeyecek." dedi.

Bugüne kadar yapılan bütün engellemelerin aşıldığını ifade eden Ünal, "Kapatma davaları açtılar, 'Cumhurbaşkanı seçtirmeyiz' dediler. Mitingler düzenlediler, Gezi olaylarını, sokak olaylarını hazırladılar. 17/25 Aralık yargı darbesi girişiminde bulundular. Güneydoğu'da çukurlar kazdılar, sözde özerklik iddia etmeye kalkıştılar, üstümüze terörle geldiler. MİT tırları operasyonu, 15 Temmuz, ekonomimize dönük yapılan saldırılar... Bunların hiçbirisi bizi inandığımız yoldan geri çevirmedi." diye konuştu.

- "Türkiye, devletin okuluna tebeşir alamayacağı günleri yaşadı"

Ünal, Türkiye'nin geçmişte çok zor günler yaşadığına değinerek, şunları kaydetti:

"Bu CHP var ya bizim yaptıklarımızın binde birini yapsaydı, sabah akşam davul çalardı. Biz sesimizi bile çıkarmıyoruz niye, çünkü bu bizim görevimiz. Türkiye, devletin okuluna tebeşir alamayacağı günleri yaşadı, devlet okula tebeşir alamazken birileri bu ülkede bankaların içini boşaltıyordu. Şimdi bize laf söyleyenlere bakıyorum da o gün onların neler yaptığını biz unutmadık ama hamdolsun bugün çocuklarımız okullarına başlıyor, sırasının üzerinde kitabını buluyor. Akıllı tahtası, bilgisayarı, öğrenci ne isterse... Eğer anne babanın durumu yoksa devlet öğrenci bursu veriyor. Kıyafeti yoksa kaymakamlıklar anne babaya okul başlarken çocuğuna kıyafet alsın diye para veriyor. Bu ülkede çocuğuna kitap, kıyafet alamadığı için intihara kalkışan babalar vardı. Hamdolsun hiçbirisi kalmadı. Bunları elhamdülillah bitirdik. Kim bitirdi, siz bitirdiniz, AK Parti teşkilatları bitirdi. Kiminle beraber bitirdi, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle."