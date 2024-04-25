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'Kafanı kırarım senin' deyip... Otizmli gence doğum gününde bakıcı şiddeti! Anneye 'Tatsızlık yaşandı' açıklaması

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
25.04.2024 09:29
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Mersin’de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Yatılı özel bir merkezde, bakıcı yüzde 94 otizm raporu olan genci doğum gününde darbetti. Bakıcının gence "Kafanı kırarım senin" deyip üzerine oturup yumrukladığı belirtildi. Gencin annesi o gün kurumun kendisine ‘Sabah bir tatsızlık yaşandı’ dediğini söyledi. Bakıcı, ailenin şikâyeti üzerine tutuklandı. İlk duruşmada savcılık, sanığın tahliyesini isterken karar duruşması bugün. Gencin ailesi "Sanığın cezasız kalmasını istemiyoruz" dedi.

'Kafanı kırarım senin' deyip... Otizmli gence doğum gününde bakıcı şiddeti! Anneye 'Tatsızlık yaşandı' açıklaması

Mersin'in Mezitli ilçesinde akılalmaz bir olay meydana geldi. Aile Bakanlığı’na bağlı özel bir engelli bakım merkezinde yüzde 94 otizmli olan E.K. isimli genç, A.K. isimli bakıcı tarafından şiddete uğradı.

Birgün'de yer alan habere göre; bakıcının otizmli gencin üzerine çıktığı, karnına ve yüzüne yumruklar attığı belirlendi. Olayın ardından ailenin şikâyeti üzerine sanık tutuklandı.

Savcılık ilk duruşmada basit yaralama suçundan hakim karşısına çıkan sanığın tahliyesini istedi. Nitelikli dolandırıcılıktan suç kaydı bulunan ve bu davadan tutuklu olan sanığın eziyet suçundan yargılanması gerektiğini belirten ailenin avukatı Alptuğ Bilgili, bugün görülecek olan karar duruşmasında sanığın ceza almasını istediklerini söyledi.

İddiaya göre olay, E.K’nin doğum günü olan 24 Ocak 2024’te yaşandı. 20 yaşına giren E.K. olay günü arkadaşlarıyla kurumdaki odada oturduğu esnada, elini yukarı kaldırarak bağırdı. Bu sırada odaya giren bakıcı A.K.'nin çocuğun üzerine yürüdüğü ve şiddet uyguladığı belirtildi. Mersin 18. Asliye Ceza Mahkemesi bilirkişi raporlarına da giren olayda, sanık A.K.'nin elinde bulunan ve anahtar olduğu değerlendirilen cisimle E.K’nin üzerine yürüdüğü "Kafanı kırarım senin" dediği, E.K.’nin de "Kırma" dediği ifadeleri yer aldı. Raporda, A.K.'nin elini E.K’nin boğazına götürdüğü, şahsın kafasını ileri doğru ittiği, E.K’nin karşılık vermesi üzerine sanığın E.K’nin karnını yumrukladığı belirtildi. Ardından sanığın E.K.’nin kafasına baskı yaparak üzerine oturduğu, karnına diziyle bastırdığı ve yumrukladığı belirtildi.

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"'SABAH BİR TATSIZLIK YAŞANDI' DENİLDİ"

Anne Muazzez Ünal, oğlunun 2020 yılından bu yana yatılı olarak kaldığı merkezde yaşanan şiddet sonrası şikâyetçi olduklarını anlattı. Anne Ünal "Bizim haftada bir perşembe günleri WhatsApp üzerinden görüntülü konuşma hakkımız var. O gün kurum beni oyaladı. ‘Sabah bir tatsızlık yaşandı’ denildi. Görüntülü konuşma sırasında çocuk baygın gibiydi ve gözü morarmıştı" dedi.

Bunun üzerine kurum müdürünü aradıklarını anlatan anne Ünal, "Karakola gittik, darp raporumuzu aldık, şikâyetimizi ettik. Kurum da şiddet uygulayan A.K.'nin işine bu olaydan hemen sonra son vermiş" iddiasında bulundu.

"BİZ SANIĞIN CEZASIZ KALMASINI İSTEMİYORUZ"

25 Ocak’ta şikâyetin hemen ardından sanığın tutuklandığını anlatan anne Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kişinin daha önceden nitelikli dolandırıcılık suçu da varmış. O suçtan tutuklu. Geçen hafta perşembe günü mahkemede savcı sanığın bırakılmasını istedi. Karar duruşması perşembe (bugün) günü. Biz sanığın cezasız kalmasını istemiyoruz."

Ailenin avukatı Alptuğ Bilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Şu an sanık basit yaralamadan yargılanıyor. Ancak eziyet suçundan yargılanmasını istiyoruz. Çünkü yapılanlar sistematik ve süreklilik arz ediyor. Orada yaptığı eylemler arkadaşlarının önünde yapılıyor insanlık onuru da rencide ediliyor. Basit bir yaralama suçu yapılırsa alınacak ceza en fazla 1 yıl. Beden ve ruhsal açıdan kendini savunamayacak kişiye yapıldığı için en fazla 1,5 yıl. Ama bunu eziyet olarak yaptığında 8 yıla çıkıyor. Mahkeme eziyet olarak değerlendirirse hem mağdur aileyi tatmin edilecek, hem şüpheli gerçekten bir ceza alacak."


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