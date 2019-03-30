AK Parti'nin Bayrampaşa mitingi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapılacak yerel seçimleri Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir karar noktasına getirenin kendileri olmadığını belirterek, "Sözleriyle ve eylemleriyle karşımızdakiler." dedi.

Partisinin Bayrampaşa mitinginde Erdoğan, kendisine "Tayyip dede" diye seslenen bir çocuğa, "Efendim, cici kız. Ben seçimlere bu çocuklarla gireceğim." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisine verdikleri yüzde 56 oy oranı için Bayrampaşalılara teşekkür eden Erdoğan, "Bayrampaşa 24 Haziran'da kendine yakışanı yapmıştır. İnşallah yarın da çok daha büyük bir başarıya imza atacaktır. Aramızda asla sarsılmayacak, yıkılmayacak, hep diri kalacak bir gönül köprüsü bulunuyor. Bu hasbi bağ Allah'ın izniyle bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir."

Bu bağın, muhabbetin "birilerinin" dengesini bozduğunu anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Öyle ki akla hayale gelmeyecek ittifaklarla karşımıza çıktılar. Aslına bakılırsa bu ittifakı kurmak onların ne aklının ne de becerisinin harcıdır. O kadar maharetli olsalar bugüne kadar milletimizin gönlüne girmeyi başarırlardı. CHP'nin başındaki zat 9 seçimdir partisinin başında, 9'unu da kaybetti. HDP derseniz sırtını nereye dayamış? Kandil'e. Kandil'deki patronlarından emir almadan kılını kıpırdatamaz. Hanımefendi 15 Temmuz öncesi ne diyordu? Tüm Türkiye'yi 'yurtta sulh' diyerek, 'yaz gelecek başbakan olacağım' diye dolaştı. Arkasından çıka çıka ne çıktı? 15 Temmuz darbecileri çıktı. Saadetin adından başka geçmişiyle hiçbir ilgisi kalmamış. Peki bu partileri kim ve nasıl bir araya getirir, karşımızda bir blok oluşturdu. Türk milletinden bu sorunun cevabını özellikle düşünmesini istiyorum. Bizim asıl üzüldüğümüz nokta, bu partilere gönül vermiş kardeşlerimin iradelerinin adeta pazarda açık artırmaya çıkartılmış olmasıdır. Ülkemizin demokrasisinin bugün bulunduğu düzeye gelmesi için çok emek verdik. Şimdi birilerinin Türkiye'yi yeniden ödünç oy isteme günlerine geri götürmesine rıza gösteremeyiz. Bunun için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkemizin her yerindeki kardeşlerimden oylarına, iradelerine sahip çıkmalarını istiyorum ve verilen oyun aslında nereye gittiğini, kime gittiğini, kimin işine yarayacağını, hangi amaç için kullanılacağını hesaplamak hepimizin vazifesidir. Zira kendimizle birlikte evlatlarımıza nasıl bir Türkiye bırakacağımızın kararı, sandıktan çıkacak sonuca bağlı. Şimdi diyeceksiniz, 'Biz sadece şehirlerimize belediye başkanı seçiyoruz.' Aslında biz de öyle düşünüyoruz. Siyasette rüşdünü belediyelerde ispat etmiş, oradan ülke yönetimine gelmiş bir kadro olarak, bir kardeşiniz olarak en rahat olduğumuz alan budur."