AK Parti'nin Hakkari mitingi

"Hiç kimsenin kutsallarımıza, ortak değerlerimize hakaret etme lüksü yok. Her kim bunları yok sayarsa her kim bunlara dil uzatırsa hukuk ve demokrasi içerisinde mücadele etmek bizim namus borcumuzdur. Biz 17 yıldır bu anlayışla çalışıyor, koşturuyor mücadele ediyoruz. AK Parti olarak 81 vilayetimize 82 milyon vatandaşımızın her birine aynı samimiyetle yaklaşıyoruz. Bu ülkenin her bir ferdinin derdini, kederini, ihtiyacını, arzusunu, talebini dinliyor hamdolsun her birine çözümler üretiyoruz."

Senelerdir gençlerin kanı üzerinden siyaset yapanlar, şimdi çıkmış bölgeye yatırım yaptığımız, huzur getirdiğimiz için bize saldırıyor. Mardinli kardeşime hızlı treni çok görenlerin derdi bu değil. Bu bağnaz zihniyete göre, sadece hızlı tren değil yol da havalimanı da baraj da size çoktur. Öyle diyor. Bunların gözünde üniversite de okul da kütüphane de hastane de size lükstür."

Hakkari'ye üniversite yaptıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Benim Hakkarili kardeşlerim, üniversite için evladını nereye gönderecekti, Ankara'ya İstanbul'a. Biz ne yaptık? Üniversiteyi ayağına getirdik. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Bunların nazarında cami de Kur'an kursu da park, bahçe, gençlik merkezi de gereksizdir. Bunlar sadece yatırıma değil, öğretmene, doktora, hemşireye, imama da karşı çıktılar. Kaçırmadılar mı bizim doktorlarımızı, mühendislerimizi kaçırmadılar mı? Nasıl CHP özgürlüğü bu millete çok gördüyse HDP'li eş başkanlar da benim Kürt kardeşime her türlü hizmeti her türlü eseri çok görüyor. Nasıl CHP demokrasiyi insanımıza lüks gördüyse HDP'li eş başkanlar da benim Kürt kardeşime huzuru, konforu çok görüyor. Bunlar tıpkı ittifak ortakları CHP gibi istismar vasıtalarını ellerinden alan her şeye, her yatırıma, her reforma, her hakka karşı çıktılar.