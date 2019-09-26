HABER

AKADEMİSYEN BÜLENT ŞIK'A 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 17:50 | Son Güncelleme

AKADEMİSYEN Bülent Şık'ın, Sağlık Bakanlığı'nca 2011-2016 yılları arasında yürütülen halk sağlığı araştırma raporunun sonuçlarını bir gazetede yazı dizisi haline getirerek kamuoyuna açıkladığı gerekçesiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İSTANBUL, (DHA) AKADEMİSYEN Bülent Şık'ın, Sağlık Bakanlığı'nca 2011-2016 yılları arasında yürütülen halk sağlığı araştırma raporunun sonuçlarını bir gazetede yazı dizisi haline getirerek kamuoyuna açıkladığı gerekçesiyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Bülent Şık'ı "Göreve ilişkin bilgilerin açıklanması" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Bülent Şık, "Açıklanması yasaklanan gizli belgeleri açıklama ve temin etme" suçlarından ise beraat etti.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Bülent Şık katıldı. Şık mahkemeye yazılı savunmasını sundu. Şık savunmasında, toksik kimyasal maddelerin insanlarda kısırlık, üreme sağlığı bozuklukları, hormonal ve sinir sisteminde bozulmalar, obezite, solumum yolu hastalıklarına yol açtığını belirtti. Şık, "Toksik ve kanserojen kimyasallardan kaynaklanan çevre kirliliği bata çocuklar olmak üzere, insan ve doğal hayatın sağlığına yönelik olarak ciddi bir risk oluşturur. Ve bu riskleri bertaraf etmek için ilgili kamu kurumlarının gereken tedbir ve güvenlik önlemlerini alma yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülüğü yerine getirmemek bilinçli bir şekilde insanları tehlikeye atma suçu olarak görülmelidir. Ben bu suçu işlemedim, beraatimi talep ediyorum" dedi.

Duruşma sonunda mahkeme, sanık Bülent Şık hakkında "Yasaklanan bilgileri temin" ve "Yasaklanan bilgileri açıklama" suçlarından ayrı ayrı atılı suçun unsurları oluşmadığından beraatine karar verdi. Mahkeme, "Göreve ilişkin bilgilerin açıklanması" suçundan ise suç konusunun önem ve değeri, suçun işlenme zamanı, meydana gelen neticenin ağırlığı, işleniş şekli ve kastın yoğunluğunu dikkate alarak Şık hakkında önce 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanık Şık'ın duruşmalardaki saygılı tutumunu dikkate alan mahkeme, cezayı 1 yıl 3 ay hapse indirdi. Sanığın pişman olmamasını nedeniyle cezayı ertelemeyen mahkeme, sanığın kabul etmemiş olması nedeniyle hükmün açıklanmasını geri bırakmadı.

PARTNERInstagram paylaşımları sayesinde 18 yaşında zengin oldu!Instagram paylaşımları sayesinde 18 yaşında zengin oldu!
Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri 2019 başladıHatay Turizm ve Gastronomi Günleri 2019 başladı
Fatih'te depreme aldırış etmeden yemek yemeye devam etti Fatih'te depreme aldırış etmeden yemek yemeye devam etti 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Suudi Prens Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu üstlendi!

Suudi Prens Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu üstlendi!

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Kırk mevlidi okuttu! Sosyal medya coştu

Kırk mevlidi okuttu! Sosyal medya coştu

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Deprem sonrası İmamoğlu'ndan açıklama

Deprem sonrası İmamoğlu'ndan açıklama

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Depreme canlı yayında yakalandılar!

Depreme canlı yayında yakalandılar!

İstanbul'daki deprem sonrası 34 artçı sarsıntı yaşandı

İstanbul'da beşik gibi sallanıyor! 34 artçı deprem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İstanbul'daki depreme ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni deprem olacak iddialarına yanıt!

İstanbul'daki depremin şiddetini gösteren en net görüntüler

İstanbul'daki depremin şiddetini gösteren en net görüntüler

Son dakika: Kritik davada gerekçeli karar belli oldu

Kritik davada gerekçeli karar belli oldu

İstanbul'daki depremin ardından Kandilli Rasathanesi’nden çok önemli uyarı

Depremin ardından Kandilli Rasathanesi’nden çok önemli uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.