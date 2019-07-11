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Akaryakıt istasyonu soygunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 11:17 | Son Güncelleme

Tuzla'da etek giyerek akaryakıt istasyonunu soyduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da bir akaryakıt istasyonunu soyduğu öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tepeören Kanuni Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna gelen biri etek giymiş silahlı ve maskeli 3 kişi, market bölümüne girdi. Görevliyi silah zoruyla etkisiz hale getiren şüpheliler, kasadaki paraları aldı. Şüpheliler ayrıca akaryakıt istasyonundaki görevlinin üzerindeki parayı da gasbettikten sonra kaçtı.

Haber verilmesi üzerine Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.

Şüpheliler Ali G, Mehmet Sait E. ve 18 yaşından küçük H.G, kovalamaca sonucu, Anadolu Mahallesi Alsancak Caddesi'nde yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, bu silahlara ait mermiler, 2 bıçak ve olay sırasında kullandıkları maskeler ele geçirildi.

Zanlıların yankesicilik, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma ve mala zarar verme suçlarından suç kayıtları olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan soygun anı, akaryakıt istasyonundaki güvenlik kameralarına da yansıdı. Kayıtlarda, biri etekli 3 erkek şüphelinin silah zoruyla görevlileri etkisiz hale getirerek soygunu gerçekleştirdikleri görülüyor.

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