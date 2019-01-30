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Akaryakıt tankı fabrikasında korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 01:40 | Son Güncelleme

Konya’da akaryakıt tankları ürettiği öğrenilen bir fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu.Yangın, saat 16.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Sıla Caddesi üzerinde özel bir sanayi sitesindeki fabrikada çıktı.

Konya’da akaryakıt tankları ürettiği öğrenilen bir fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 16.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Sıla Caddesi üzerinde özel bir sanayi sitesindeki fabrikada çıktı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan ve akaryakıt tankları ürettiği öğrenilen fabrikanın boya bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri herhangi bir patlama olasılığına karşı caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Fabrika çalışanlarının da yardımcı olduğu itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akaryakıt tankı fabrikasında korkutan yangın

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