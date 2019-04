Akbank Sanat'tan yeni sergi

İSTANBUL (AA) - Akbank Sanat, yeni medya ve dijital sanata odaklanan "İnsanın Yeni Gündemi/The New Human Agenda" başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Işın Önol ve Livia Alexander küratörlüğünde gerçekleşecek sergide, Japon Medya Sanatları Festivali’nde New Face Ödülünü ve 2015 Ars Electronica Golden Nica ödüllerini alan Alex Verhaest, Gäetan Robillard, 2019 Venedik Bienali’nde Danimarka Pavyonunda eserleri sergilenecek Larissa Sansour, 2017 Jerwood/FVU Ödülü ve 2015 Dazed Emerging Artist Ödülü sahibi Lawrence Lek, Tribeca Storyscapes Award! ve VR Arles Festivali En İyi Film ödüllerini alan Marshmallow Laser Feast, Microsoft Research’s Best Vision Award, German Design Award, UCLA Art+Architecture Moss Award, University of California Institute for Research in the Arts Award, SEGD Global Design Award ve Google’s Art and Machine Intelligence Artist Residency Award ödüllerini kazanan Refik Anadol ve 2015 TANC Asia Prize Outstanding Contribution Award, Unity Awards 2013 Best VizSim Project, The 14th Japan Media Arts Festival gibi ödüllerin sahibi teamLab’in eserleri yer alıyor.