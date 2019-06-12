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Akfen Holding'den pay devri

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 18:58 | Son Güncelleme

Akfen Holding'den pay devri

İSTANBUL (AA) - Akfen Holding, TAV Yatırım Holding AŞ'de bulunan 21 milyon 783 bin 500 TL değerindeki payın Gazelle Yatçılık Gayrimenkul Turizm Otomotiv İç ve Dış Ticaret'e devrinin pay defterine işlenmesi için bugün şirkete bildirildiğini duyurdu.

Akfen Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Akfen Holding AŞ, TAV Yatırım Holding AŞ'de bulunan, şirketin toplam sermayesinin yüzde 21,68'ini temsil eden her biri 500 TL nominal bedelli 21 milyon 783 bin 500 TL değerinde 43 bin 567 adet C grubu pay, 10 Mayıs 2019 tarihli sözleşmeye istinaden 29 Mayıs 2019'da 500 bin dolar bedelle Gazelle Yatçılık Gayrimenkul Turizm Otomotiv İç ve Dış Ticaret AŞ'ye devir ve teslim etmiş, pay devri, devrin pay defterine işlenmesi için bugün şirkete bildirilmiştir. Süreç ile ilgili olarak yasal mevzuata uygun güncellemeler yapılacaktır." denildi.

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Akfen Holding

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