Akgünlük bitkisinin faydaları nelerdir? Akgünlük bitkisi nasıl tüketilir?

Akgünlük ağacı ağırlıklı olarak Kuzey Afrika ve Hindistan'da yetişir. Ülkemizde ise özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde yetiştirilen ve boyları 8 metreye kadar ulaşabilen küçük ağaç türleridir. Akgünlük ağacı oldukça sağlam bir yapıya sahiptir ve uzun ömürlüdür. Ağacın en değişik özelliği gövdesine dokunulduğunda aleorezin denilen reçineye benzer bir madde yaymasıdır. Akgünlük bitkisi ise bu ağaçlardan elde edilen reçineden yapılan bir tür sakızdır. Hindistan'ın geleneksek ayurvedeva tıbbında uzun yıllardır kullanılmaktadır.

Akgünlük Bitkisinin Faydaları Nelerdir?

Akgünlük bitkisi zengin bir boswellik asit kaynağıdır, vücut için farklı şekillerde fayda sağlar.

Başta akciğer rahatsızlıkları olmak üzere pek çok kanser türünde tedaviye destek amaçlı kullanılır.

Antienflamatuar etkisi sayesinde vücutta oluşan iltihabı ve ödemi atmaya yardımcı olur.

Akgünlük sakızını gün içerisinde bir kaç defa ağzınızda emerek çıkan acı suyunu yutarsanız ve bu işleme 15 gün boyunca devam ederseniz vücudunuzda oluşan ödemin kısa sürede yok olduğunu görebilirsiniz.

Çocuklara kuru üzümle birlikte verilirse zihin açar ve unutkanlığın önüne geçer.

Akgünlük sakızının psikosomatik rahatsızlıklar üzerinde de oldukça fayda sağladığı görülmüştür.

Stresle mücadele eder ve anksiyete problemlerinin giderilmesine yardımcı olur.

Antidepresan özellik gösterdiği için depresyon tedavisinde de etkilidir.

Kişiyi sakinleştirir.

Kekikle karıştırılıp çiğnenirse psikolojik sebeplerle dil tutulması yaşayan kişilere kısa sürede fayda sağlar.

Ses kısıklığı için de sıkça tercih edilen akgünlük sakızı; çiğnenerek, tütsüsü yapılarak ya da havuçla birlikte karıştırılarak tüketildiğinde ses kısıklığını kısa sürede giderir.

1. Kanseri önler

Kanser tedavisinde oldukça önemli bir yeri olan akgünlük bitkisi, enflamasyona ve şişmeye neden olan bağışıklık sisteminin reaksiyonlarını durdurmaya yardımcı olmasının yanı sıra antienflamatuar etkileriyle ağrıyla mücadele eden potansiyel bir kanser tedavisidir. Akgünlük özütü, NSAII (non steroidal antienflamatuar ilaçlar) kadar etkili bir ağrı kesicidir. Özellikle prostat kanseri kanseri üzerinde başarılı sonuçlar verir. Yapılan bazı araştırmalarda kanserli hücrelerin yayılmasını önlediği gözlenmiştir. Özetle; yan etkilere neden olan pek çok kimyasal ilacın aksine, yüzyıllardır komplikasyonsuz ve güvenli bir şekilde kullanılan bir şifa kaynağıdır.

2. İnflamasyonu önler

Akgünlük ağacı özünün içerisinde boswellik asit ve terpenler bulunur. Bununla birlikte antienflamatuar etki gösteren koruyucu bileşenler de içerisinde mevcuttur. Terpenler bazı bitkilerde bulunan ve kuvvetli koku veren kimyasallardır. Özellikle okaliptus, fesleğen ve nanede bulunurlar. Güçlü aromaları ile sivrisinekleri ve böcekleri kovar, bitkileri çevresel stresten korurlar. İnsan vücudunda da aynı işlevi gerçekleştirerek serbest radikallerin neden olduğu hasarı önlerler.

Akgünlük bitkisinin içerisinde bulunan akba t-lenfositleri NSAII'lar gibi çalışsa da akbanın etki mekanizmaları çok farklıdır. Farklı iltihap enzimlerini hedef alır. Akgünlük bitkisi, mide ve bağırsak astarının bütünlüğünü daha iyi koruyabildiği için NSAII ağrı kesicilere göre çok daha az yan etkiye sahiptir. Ayrıca toksisite riski de oldukça düşüktür. Bitkinin içerisinde bulunan incensole maddesi de tümör oluşumunu engeller. Bu madde aynı zamanda ruh halini dengeleyici özelliğiyle doğal bir antidepresan ve anti-anksiyete görevi görür.

3. Bağışıklık sistemini güçlendirir

Bağışıklık sistemi çeşitli hastalıklara ve antijenlere karşı savaşmak için sürekli olarak farklı antikor türleri üretir. Ancak bazen bu işlevi aksayabilir ve organları oluşturan sağlıklı dokular da dahil olmak üzere kendi vücut dokuları ile savaşan antikorlar meydana gelebilir. Bu da bağışıklık sistemini zayıflatarak pek çok hastalığa davetiye çıkarır. Yapılan birçok çalışma, akgünlük ekstraklarının ülseratif kolit, crohn hastalığı ve kollajenöz kolit gibi iltihaplı bağırsak hastalıklarının (IBD) tedavisine yardımcı olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda huzursuz bağırsak sendromu (IBS) semptomlarını da azalttığı gözlenmiştir. Bağırsak hastalıklarının sebep olduğu yanma ve şişmeyi azalttığı, normal bağırsak hücresi yapılarını geri kazandırdığı ve bağırsak duvarındaki açıklıkların iyileşmesine yardımcı olduğu yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır.

4. Cilt sağlığını korur

Akgünlük bitkisi cilt üzerinde de iyileştirici etkiler sunar. İçerisinde bulunan faydalı bileşikler, boswellik asit ve antioksidanlar cilt sağlığının korunmasında oldukça başarılıdır. Ayurvedik tıpta deri iltihabı ve cilt yaraları tedavisinde uzun yıllardır kullanılmaktadır. Cildi kuruyan ve gerilen kişilerin cildine elastikiyetini geri kazandırırken kırışık oluşumunu önlemeye de yardımcı olur. Yaşlanma etkilerini en aza indirir, cilt üzerinde oluşan yaşlılık lekelerini giderir.

5. Solunum yolu enfeksiyonlarını giderir

Akgünlük bitkisi, solunum yolları ve sinüs kanallarında meydana gelen enfeksiyonları onarır. Soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıkların sebep olduğu öksürük ve boğaz ağrısı semptomlarını hızlı bir şekilde giderir. Yapılan çalışmalar astım ve alerjik rinit semptomlarını azaltmaya yardımcı olduğunu da göstermiştir. Akgünlük bitkisi bir antienflamatuar olarak akciğerde oluşan yoğun miktardaki balgamı ortadan kaldırarak rahat nefes almayı sağlar. Yapılan araştırmalar akgünlük bitkisinin antiviral özelliği olduğunu da göstermiştir. Öyle ki geleneksel Çin tıbbında uzun yıllar kan dolaşımını iyileştirmek, iyileşme sürecini hızlandırmak, soğuk algınlığı, grip, cüzzam, gonore gibi bakteriyel ve viral enfeksiyonların ağrılarını gidermek için kullanılmıştır.

Akgünlük Bitkisi Nasıl Tüketilir?

Akgünlük bitkisi, ezilip toz haline getirilerek, suyla yutularak, suya ya da içeceklere karıştırılarak içilebilir. Aynı zamanda tablet şeklinde de satılan akgünlük bitkisi günde 3 defa tok karnına tüketilebilir. Hindistan'da ağaçtan toplandığında aromatik bir koku vermesi ve tıbbi tedavilerde kullanılmak için yakılır. Tedaviye destek sağlaması amacıyla toplanan bu sakızımsı reçinelerin sertleşmesine izin verilir. Daha sonra ihtiyaca göre farklı kullanım alanları yaratılır. Akgünlük bitkisi nasıl kullanılır? Akgünlük bitkisinin kabuğu tonik ve tatlı olarak kullanılabilir. Cilt için de fayda sağlayan akgünlük bitkisi kozmetik ürünlerde, krem, parfüm ve sabun yapımında sıklıkla kullanılır. Akgünlük bitkisi nerede satılır? Bu şifalı bitki aktarlardan kolaylıkla temin edilebilir.

Akgünlük Bitkisinin Zararları Nelerdir?