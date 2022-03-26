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  4. Akıbeti bilinmiyordu... Ukrayna'dan flaş iddia! Putin'in sağ kolu Şoygu'nın yerini açıkladılar

Akıbeti bilinmiyordu... Ukrayna'dan flaş iddia! Putin'in sağ kolu Şoygu'nın yerini açıkladılar

26.03.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Putin'in sağ kolu olarak da bilinen Rusya Savuma Bakanı Sergey Şoygu'dan günlerce haber alınamamış, Rusya ise 12 günün ardından bir görüntü yayınlamıştı. Açıklama sonrası şüpheler giderilmezken, Ukrayna'dan çok konuşulacak bir iddia geldi ve Şoygu'nun hastanede olduğu belirtildi.

Akıbeti bilinmiyordu... Ukrayna'dan flaş iddia! Putin'in sağ kolu Şoygu'nın yerini açıkladılar

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları bir ayı aşkın süredir devam ederken, Putin'in sağ kolu olarak da bilinen Savunma Bakanı Şoygu'nun akıbeti halen merak konusu. 12 boyunca ortalarda görünmeyen Şoygu'ya ait 24 Mart'ta çekilen bir görüntü yayınlanmış olsa da, sesinin duyulmaması şüpheleri daha da artırmıştı. Şoygu'nun nerede olduğuna ilişkin belirsizlik sürerken, Ukrayna'dan da flaş bir iddia geldi...

GÖRÜNTÜ VAR AMA SES YOK

Rusya’nın Ukrayna saldırılarının ilk gününden itibaren birçok defa Rus medyasında görünen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile toplantılar gerçekleştiren Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bir anda ortalıktan kaybolmuştu. 12 gün boyunca nerede olduğu açıklanmayan Şoygu, 24 Mart’ta Putin’in başkanlık ettiği güvenlik konseyi toplantısına katılmıştı. Ekranlarda çok kısa sürede görülen Şoygu’nun, konuşması sırasında sesi de yayına verilmemişti.

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UKRAYNA: KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Rusya’daki Şoygu spekülasyonunun önü kesilmeye çalışılırken, yayınlanan görüntülere rağmen bazı kesimler Şoygu’nun sağlık durumunun iyi olmadığı yönünde açıklamalarda bulundu. Ukrayna tarafı da bu iddiaları bir adım öteye götürerek, Şoygu’nun bir hastanede tedavi altında tutulduğunu iddia etti. Bu iddiaları gündeme getiren Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Şoygu kalp krizi geçirdi. Bu nedenle mart ayı ortasından beri kamuoyu önüne çıkmadı. Şoygu, Ukrayna’daki askeri operasyonlardaki başarısızlığı nedeniyle Putin’in sert tepkisi sonrası kalp krizi geçirdi. Şu an ana ordu karargahında tedavi görüyor. Şu an Nikolay N. Burdenko kliniğinde" iddialarını ortaya attı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin
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