Akılalmaz dolandırıcılık! Müteahhit hak sahiplerinin dairelerini kayınvalidesinin üzerine geçirdi

DUBLEKS DAİRE İÇİN 210 BİN LİRA ÖDEDİ

Binadan aldığı dubleks daire için 2015 yılında 210 bin lira ödediğini söyleyen Nilgün Özaydın, kendisi gibi birçok kişinin tüm birikimlerini müteahhide verdiğini söyledi. İki yılda teslim edileceği söylenen binanın henüz yüzde 20'sinin tamamlandığını anlatan Özaydın, "70 arkadaşım, varını yoğunu vererek bu binaya girdi. Bize 2 yıl sonra teslim olacağı söylenen binamız hiçbir şekilde teslim olmadığı gibi şu an tarihi eser gibi bir hale gelmiştir. Bayraktar'a mağduriyetimizi her türlü dile getirdiğimizde bizim vicdanımızla oynayıp hep oyaladı. Bizi mağdur etti. İYİ Parti İl Başkanlığı’na girdiği dönemlerde bizden toplamış olduğu paraları ya oradaki konumu itibariyle harcadı ya da başka bir şekilde harcadı. Beyefendi ondan sonra bizim önümüzde temel atıldıktan sonra bir iş adamıyla yaptığı anlaşmayla 5 katlı, 1 artı 1 bina yaptı. Bunun parasını peşin aldığını ve yapmak zorunda olduğunu söyledi. Zaten İYİ Parti il başkanlığına aday adayı olduğunu öğrendiğimizden itibaren her şey geri gitti. Bizden kaçışlar başladı. Bizler varını yoğunu buraya veren insanlarız. Çoğu arkadaşımızın borcu yok. Borçlu olan olmayan yeter ki bina bitsin diye beyefendiye paralar ödendi. Oysa bu paraları başka yere kullanmış. Savcılığa şikayette bulunduk" diye konuştu.