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  4. Akılalmaz hırsızlık! 250 bin liralık tren raylarını çaldılar

Akılalmaz hırsızlık! 250 bin liralık tren raylarını çaldılar

12.08.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde gelen ihbar üzerine ekipler tren raylarını keserek çalan 5 kişiyi yakaladı. 250 bin lira değerindeki çalınan raylar Devlet Demiryolları yetkililerine teslim edildi.

Akılalmaz hırsızlık! 250 bin liralık tren raylarını çaldılar

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Devlet Demiryolları yetkililerince Kavaklı beldesinden geçen demiryolu hattında rayların kesilerek çalındığı ihbarı üzerine Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı JASAT unsurlarınca detaylı bir çalışma başlatıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından bölgeye giriş ve çıkışlardaki kamera kayıtlarını da incelemeye alan jandarma, hırsızlığın iki araçla iki gün önce gece saatlerinde işlendiğini tespit edildi.

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Jandarmanın dedektifleri JASAT ekiplerinin suç-zaman ve suçlu-mekan analizi yaparak yoğunlaştırdığı dikkatli çalışmalar sonucunda hırsızlık suçunu; Y.Y., Y.B., S.Y., Ö.B. ve M.P. isimli geçmişte suç kayıtları da bulunan 5 şahısın bölgeye özel malzeme ve teçhizat getirerek gerçekleştirdiği belirlendi.

DEĞERİ 250 BİN TL

Akşam saatlerinde Pınarhisar ve Kavaklı beldesindeki şüphelilere ait iş yeri ve ikametlerde düzenlenen operasyonla suçta kullanılan malzemeler ve çalınan tren raylarıyla birlikte beş şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin Jandarmada işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Maddi değeri yaklaşık 250 bin TL olan raylar Devlet Demir Yolları yetkililerine teslim edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli tren ray
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