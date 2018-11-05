Akılalmaz olay! İdam gösterisi ölümle sonuçlandı!

Gösteri için mumya kılığına giren Kassym Zhumaguzhin, yerden 3 metre yüksekte boynundan bir iple tavana bağlandı. Ancak işler 34 yaşındaki adamın planladığı gibi gitmedi. Kısa sürede bilicini kaybedip kalp krizi geçirmeye başlayan dublör, olay yerinde hayatını kaybetti.

1 / 7 Cehennem Melekleri 2 filminde rol alan Kazak asıllı bir dublör Kassym Zhumaguzhin geçtiğimiz günlerde Kazakistan'da bir gece kulübünde Cadılar Bayramı partisine katıldı.

2 / 7 Kazak dublör, gece kulübünde Cadılar Bayramı temalı idam gösteri yapmak için hazırlandı.

3 / 7 Sahne performansı için mumya kılığına giren Kassym Zhumaguzhin, kendisini boynundan yerden 3 metre yukarıda bir ipe bağladı.

4 / 7 Fakat işler planlandığı gibi gitmedi. 34 yaşındaki zavallı adam boğulmaya ve can çekişmeye başladı. Bu sırada performansı izleyen kişilerse, dublörün hayatta kalmak için kendini zorladığı anları gösterinin bir parçası olarak düşündü.

5 / 7 İple boynundan asılı halde metrelerce havada kalan dublör kısa sürede bilincini kaybetti, kalp krizi geçirdi, ardındansa olay yerinde hayatını kaybetti. Dublörün yaşamını yitirdiği ancak performans sonunda yere indirilmesiyle anlaşıldı.

6 / 7 Yetkililer gösterinin 15 dakika sürdüğünü ve dublörün gösteri sırasında özel ekipmanlar giydiğini söyledi.