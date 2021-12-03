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  4. Akılalmaz olay! Sivilce enfeksiyonu, tekerlekli sandalyeye mahkum etti

Akılalmaz olay! Sivilce enfeksiyonu, tekerlekli sandalyeye mahkum etti

03.12.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Ünye ilçesinde Muhammet Dikici'nin (30), 2 yıl önce göbeğinde çıkan sivilceyi sıkması sonucu yara olan bölgedeki enfeksiyon, kan yoluyla sinir sistemine bulaştı. Hareketleri kısıtlanan ve yürüme zorluğu çeken Dikici, omurilik felci sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Sağlığında engellilerin yaşadığı sorunları göremediğini söyleyen Dikici, "Her birey engelli adayıdır. Lütfen engelimize engel olmayın” dedi.

Ünye'ye bağlı Ortayılmazlar Mahallesi’nde 2 yıl önceye kadar sağlıklı yaşam sürdüren Muhammet Dikici’nin hayatı, göbeğinde çıkan sivilce sonucu tamamen değişti. Dikici, çalışmak için gittiği Japonya’da göbeğinde çıkan sivilceyi kendisi sıktı. Dikici’nin göbeğinde yara oluşan bölgedeki enfeksiyon, kan yoluyla sinir sistemine zarar verdi. Hareketleri kısıtlanan ve yürüme zorluğu çeken Dikici, hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan kontrolde Dikici’nin, enfeksiyona bağlı omurilik felci geçirdiği tespit edildi. Ameliyata alınan Dikici, tüm müdahalelere rağmen felç kaldı. Tedavisinin ardından Türkiye’ye gelen Dikici, 2 yıldır tekerlekli sandalyeyle yaşıyor.

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'HAYATIMIN GERİ KALANINI BÖYLE GEÇİRECEĞİM'

Göbeğindeki sivilceyi sıktıktan 3 gün sonra hayatının değiştiğini anlatan Muhammet Dikici, “Yaklaşık 2 yıl önce yurt dışına çalışmaya gitmiştim. Vücudumda çıkan bir sivilceden dolayı enfeksiyon kaptım. Bu enfeksiyon omuriliğime iltihap olarak biriktirdi. Sinir sistemlerime hasar verdi. Omurilik ameliyatı geçirdim. Şu anda omurilik felciyim. Büyük ihtimalle hayatımın geri kalanını bu şekilde geçireceğim. Vücudumda çıkan sivilceyi patlattıktan 3 gün içinde bu olay başıma geldi. 3 gün sonra his kaybı yaşayarak felç oldum. Tedavisi ise şimdilik yok. Kök hücre çalışmaları var ancak deneme aşamasında” diye konuştu.

Engelli olmadan önce kendisinin de engellilerin sorunlarını çok bilmediğini dile getiren Dikici, “Sağlıklıyken engellilerin yaşadıkları sorunları görmüyorduk ama engelli olduktan sonra insanlar bana çok tuhaf gelmeye başladı. Kaldırımda engelli rampalarının önüne araç bırakanlar, kaldırımlara araç bırakanlar, biz engellilerin hayatını zorlaştırıyor. Bu nedenle insanlar buna dikkat etmeliler” dedi.

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‘HER BİREY ENGELLİ ADAYI’

Engellilerin en çok karşılaştığı sorunların başında, engelli rampalarının yol ile kot farkı olmasının geldiğini kaydeden Dikici, “Bir defasında ineceğimi düşündüğüm rampadan kot farkı nedeniyle düştüm. Zaman zaman böyle kazalar başımıza geliyor. Alışveriş yapacağımız dükkanların önlerinde engelli rampaları olması, belediyelerin engellilerin hayatını kolaylaştıracak adımlar atması, vatandaşların araçlarını bize engel olacak şekilde bırakmamalarını istiyorum. Unutmayalım ki her birey bir engelli adayıdır. Lütfen engelimize engel olmayın” diye konuştu.

DHA

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