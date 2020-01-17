Akıllı telefon şarjı uzun gitmesi için ne yapmalı? İşte 7 basit öneri

Akıllı telefon şarjı uzun gitmesi için yapacaklarınız çok basit. Hayatımızın bir parçası haline gelen akıllı telefon şarjı çoğu zaman sorun yaratabiliyor. Peki akıllı telefon şarjı uzun gitmesi için ne yapmak gerekir? Geliştirilmiş özellikleri ve mobil uygulama geliştiricilerinin çoğalması sayesinde en çok kullanılan teknoloji ürünlerinin başında geliyor. Telefon üreticilerinin batarya konusunda gelişmiş özellikler sunması da sık kullanım durumunda yetersiz kalabiliyor.Bu durumda da taşınabilir şarj aleti gibi ek cihazlar kullanmak gerekliliği doğuyor. Oysa birkaç basit yöntem sayesinde şarj sorununu çözebilirsiniz. İşte akıllı telefon şarjı uzun gitmesi için 7 öneri...

İlk olarak parlaklığı azaltın

SUPER AMOLED ve OLED ekranlar görüntülerin netliği konusunda etkili bir performans sergilese d telefonun pilini kısa sürede tüketebiliyor. Bu sorunun çözümü ekran parlaklığını azaltmak oluyor.

KONUM ÖZELLİĞİNİ KAPATIN Bazı uygulamalar konum kullanarak çalışıyor. Bu uygulamaların açık kalması pil ömrünün çabucak bitmesi anlamına geliyor. Konumu kullanarak çalışan programları kapatmak da yeterli bir çözüm olmayabiliyor. Bunun için yapmanız gereken şey konum paylaşma özelliğini pasif hale getirmek. Konum kullanmayan uygulamalar da arka planda çalıştığın şarj harcayacaktır.

KLAVYE SESİNİ KAPATIN Akıllı telefonlarda pil ömrü uzatma yolları arasında en etkili yöntemlerden biri klavyenin sesini ve titreşimi kapatmak oluyor. Çok sık mesajlaşıyorsanız klavye sesini kapatmalısınız.

DOĞRU ZAMANDA VE DOĞRU ŞEKİLDE ŞARJ ETMEK Akıllı telefon şarj ederken yapılan en büyük hatalar arasında telefonu yüzde 100 doldurmak, kılıftan çıkarmadan doldurmak, şarj tamamen bittiğinde şarj etmek oluyor. Bataryanın ömrünü artırmak için pilin tamamen bitmesini beklemeden yüzde 70-80 ‘a kadar şarj etmelisiniz. Şarj esnasında telefonun kılıfından çıkarılmaması veya kasanın üzerinde durması telefonun ısınmasına neden olur ki bu durumda bataryanın ömrü ciddi oranda kısalacaktır.

HAREKETLİ DUVAR KAĞIDI KULLANMAYIN Şık ve estetik görünüm konusunda hareketli duvar kağıtları ideal olsa da telefonu açtığınızda aktifleşen hareketli arka planlar için pil düşmanı diyebiliriz.

GÜNCELLEME YAPMAYI İHMAL ETMEYİN Daha hatasız ve iyi bir kullanım deneyiminde batarya performansı büyük önem taşıyor. Batarya performansını geliştirmek için güncelleme yapmayı ihmal etmeyin.