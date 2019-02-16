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Akın akın gittiler! Kop Dağı'nda renkli görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 17:52 | Son Güncelleme

Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde düzenlenen şenlik renkli görüntüleri beraberinde getirdi. Bayburt Üniversitesi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Kayak Merkezi'ne giden öğrenciler karla kaplı tepelerde keyifli zaman geçirdi.

Çoğunun üniversite öğrencisi olduğu etkinlikte kızak ve şambrelin yanı sıra naylonla kayarak eğlenen kişilerin de olduğu dikkat çekti.

Kop Dağı'nda renkli görüntüler

Bayburt'ta, Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde, Bayburt Üniversitesi tarafından şenlik düzenlendi. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.
Etkinlik kapsamında kayak merkezine gelen çoğunluğu üniversite öğrencisi yüzlerce vatandaş, karla kaplı tepelerden kızak, şambrel ve naylonlarla kayarak eğlendi.
Katılımcılara çeşitli ikramların da yapıldığı etkinlik, yerel sanatçılar tarafından verilen konserin ardından son buldu. (İHA)
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kayak Kop Dağı

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