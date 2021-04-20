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Akın Akınözü'nden sette kavga iddiasına şok yanıt! "Karavanı dağıtan şahıstan şikayetçi oldum"

20.04.2021 01:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv ekranlarının fenomen dizisi Hercai'nin başrol oyuncusu bugün sette çıkan bir kavga ile gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu geç kalması konusunda kendisini uyaran set görevlisinin üzerine yürüdüğü yönündeki iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Akın Akınözü yaptığı paylaşımda sette karavanı dağıtan kişinin kendisi olmadığını da belirtti. İşte, ayrıntılar...

Akın Akınözü'nden sette kavga iddiasına şok yanıt! "Karavanı dağıtan şahıstan şikayetçi oldum"

Hercai dizisinin Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü hakkındaki iddialara yanıt verdi. Sette kavga çıkardığı öne sürülen ünlü oyuncu konuya açıklık getirdi. Akın Akınözü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "karavanı dağıtan ve şahsıma yönelik tehdit ve hakarette bulunan şahıs hakkında Midyat Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum." ifadelerine yer verdi. İşte, Akın Akınözü'nden sette kavga çıkardığı yönündeki iddialara şok yanıt!

AKIN AKINÖZÜ'NDEN KAVGA İDDİASINA ŞOK YANIT

Ünlü oyuncu Akın Akınözü bugün gündeme gelen kavga konusuna açıklık getirdi. Sete sürekli geç kalması neden ile kendisini uyaran set görevlisinin üzerine yürüdüğü ve karavanı dağıttığı konuşulan Akınözü, konuyu sosyal medya hesabından açıkladı. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda,

"Benden kaynaklı olmayan bir gecikme nedeniyle şahsım hedef alınarak tehdit ve hakaret içeren sözler söylendi. Fiziksel tehdide doğru giden davranışlar nedeniyle setten ayrılarak şahıs hakkında suç duyurusunda bulundum" ifadelerine yer verdi.

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AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayan Akınözü oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

2014 yılında Azrail sinema filmi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Akın Akınözü 2015 yılında ise Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında rol almıştır. Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü 1.80 metre boyunda, 76 kilo ve Oğlak burcudur.

Akın Akınözü’nün rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hercai (Miran) (TV Dizisi)
2017-2018 – Aslan Ailem (Murat) (TV Dizisi)
2017 – Payitaht Abdülhamid (Ömer) (TV Dizisi)
2016 – Arkadaşlar İyidir (Yunus) (TV Dizisi)
2015 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (İvan/Ali) (TV Dizisi)
2014 – Azrail (Sinema Filmi)

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Hercai dizisi Akın Akınözü

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