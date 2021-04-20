Akın Akınözü'nden sette kavga iddiasına şok yanıt! "Karavanı dağıtan şahıstan şikayetçi oldum"

Hercai dizisinin Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü hakkındaki iddialara yanıt verdi. Sette kavga çıkardığı öne sürülen ünlü oyuncu konuya açıklık getirdi. Akın Akınözü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "karavanı dağıtan ve şahsıma yönelik tehdit ve hakarette bulunan şahıs hakkında Midyat Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum." ifadelerine yer verdi. İşte, Akın Akınözü'nden sette kavga çıkardığı yönündeki iddialara şok yanıt!

AKIN AKINÖZÜ'NDEN KAVGA İDDİASINA ŞOK YANIT

Ünlü oyuncu Akın Akınözü bugün gündeme gelen kavga konusuna açıklık getirdi. Sete sürekli geç kalması neden ile kendisini uyaran set görevlisinin üzerine yürüdüğü ve karavanı dağıttığı konuşulan Akınözü, konuyu sosyal medya hesabından açıkladı. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda,

"Benden kaynaklı olmayan bir gecikme nedeniyle şahsım hedef alınarak tehdit ve hakaret içeren sözler söylendi. Fiziksel tehdide doğru giden davranışlar nedeniyle setten ayrılarak şahıs hakkında suç duyurusunda bulundum" ifadelerine yer verdi.