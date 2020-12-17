MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Akıncı dizisi 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Akıncı ne zaman başlıyor? İşte oyuncu kadrosu

Akıncı dizisi 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Akıncı ne zaman başlıyor? İşte oyuncu kadrosu

17.12.2020 02:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

NTC Medya'nın ATV için hazırladığı dizisi Akıncı'dan yeni fragman yayınlandı. Dizinin başrol oyuncusu Şükrü Özyıldız, köklerini Osmanlı tarihinden alan ve İstanbul'u koruyan modern bir süper kahramanı canlandırıyor. İşte Akıncı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu.

ATV'nin fantastik macera türündeki dizisi Akıncı'dan yeni fragman yayınlandı. Şükrü Özyıldız'ın modern bir süper kahramanı canlandırdığı Akıncı'da İstanbul’u koruyan kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatılacak.

akıncıdizisi
Akıncı dizisi Ocak 2021'de ATV'de yayınlanmaya başlayacak.
akıncı32

AKINCI DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi’nin paylaştığı dizinin kadrosunda Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan ve Deren Talu gibi isimler bulunuyor.

Dizinin çekimleri İstanbul'un tarihi semtlerinde ve özel olarak kurulan platolarda yapılıyor.

akıncıdizi2

Son Yaz dizisinden ilk fragman yayınlandı! Ali Atay'ın yeni dizisi Son Yaz ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosuSon Yaz dizisinden ilk fragman yayınlandı! Ali Atay'ın yeni dizisi Son Yaz ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

atv’de ekran macerasına başlamak için gün sayan Akıncı’nın yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, proje tasarımını Hakan Kandal, yönetmenliğini ise Veli Çelik üstleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burası Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı Burası Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı
Sadakatsiz'de Asya'ya şok saldırı! "Volkan Bey size zarar vermek için..."Sadakatsiz'de Asya'ya şok saldırı! "Volkan Bey size zarar vermek için..."
Reytingleri alt üst etti!Reytingleri alt üst etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Hemşireye verilen ceza tepki çekti! Soruşturma başlatıldı

Hemşireye verilen ceza tepki çekti! Soruşturma başlatıldı

Düzce’de Ambulans otomobile çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Düzce’de Ambulans otomobile çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Türk profesörden çarpıcı açıklama: Koronanın tedavisi bulundu

Türk profesörden çarpıcı açıklama: Koronanın tedavisi bulundu

'HİSAR-A+' envantere girmeye hazır

'HİSAR-A+' envantere girmeye hazır

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yıllar sonra Hülya Avşar'ın kendisini kiminle aldattığını söyledi

Yıllar sonra Hülya Avşar'ın kendisini kiminle aldattığını söyledi

İsyan etti! 'Babasını sürekli görmediği için...'

İsyan etti! 'Babasını sürekli görmediği için...'

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

Diğer Haberler

Kuruluş Osman 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey Kayı Obası'nın yeni beyi oluyor! Kuruluş Osman 38. son bölümde neler oldu?

Osman Bey Kayı Obası'nın yeni beyi oluyor!

Sadakatsiz 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de Asya evinde saldırıya uğruyor! Asya'ya Volkan mı saldırdı?

Sadakatsiz'de Asya'ya şok saldırı! "Volkan Bey size zarar vermek için..."

Maraşlı dizisinden ilk fragman yayınlandı! Burak Deniz'in yeni dizisi Maraşlı ne zaman başlıyor? İşte oyuncu kadrosu ve konusu

Burak Deniz yeni diziyle ekrana dönüyor! İşte ilk fragman

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 44. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kanlar içinde kalan Gökçe'ye ne olacak?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta Gökçe şoku!

Maria ve Mustafa dizisinin setinde koronavirüs şoku! Başrol dahil 18 kişi pozitif çıktı!

Dizi setinde korona paniği! Başrol oyuncusu da dahil 18 kişinin testi pozitif çıktı

Seksenler dizisine flaş transfer! Özlem Tokaslan Melahat rolüyle Seksenler'e katıldı

Seksenler dizisine flaş transfer!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.