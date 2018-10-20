Akıncı Üssü darbe girişimi davasında ara karar

Savcı, tutuklu sanıklardan Ahmet Gökten ile Mehmet Afşar'ın mevcut delil durumu ve uzun tutukluluk süresinin göz önünde bulundurularak tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

İddia makamı, davaya katılma talebinde bulunan şehit yakınları, gaziler, suçtan doğrudan zarar gören kişiler, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, TBMM ile kamu kurum ve kuruluşlarının davaya katılan sıfatıyla kabulüne karar verilmesini istedi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Verilen müzakere arasından sonra mahkeme heyeti ara kararları açıkladı.

Buna göre mahkeme, katılma taleplerinin müştekilerin dinlenilmesinden sonra değerlendirilmesine, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu firari 6 sanığın yakalama kararlarının infazının beklenilmesine ve tutuklu sanıklardan Mehmet Afşar ile Ahmet Ökten'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Davanın görülmesine 19 Kasım ile 28 Aralık 2018 tarihleri arasında devam edilecek.

