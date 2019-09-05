Akıncı Üssü davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da Akıncı Üssü'ndeki 141'inci Filo Komutanlığında program subayı olarak görevli olan sanık eski yüzbaşı Özgür Ötkün savunmasında, o dönem Hollanda'ya dış görevle atandığını, bu yüzden 1 Temmuz'da eşyalarını göndermek üzere bir firmaya teslim ettiğini ve 13-14 Temmuz'da ilişik kesmek için filoya gittiğini söyledi.

Ötkün, filo komutanı yarbay Hakan Karakuş'un, terörle mücadele harekatı olabileceği için pilota ihtiyaç olduğunu söylediğini, kendisinin ise yasal olarak uçamayacağını ifade etmesine rağmen Karakuş'un kursiyerlerle ilgilenebileceğini belirtip kalmasını istediğini iddia etti.